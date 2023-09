Le Café de Paris rouvrira à la mi-novembre

Et on a aussi une date pour Amazónico !

Cette réouverture était attendue depuis longtemps ! Enfin, la brasserie du Café de Paris va rouvrir ses portes, après plusieurs années de travaux.

« C’est une formidable machine de guerre pour faire de ce restaurant iconique, un endroit magique que l’on doit absolument visiter et dans lequel on doit s’arrêter lorsque l’on visite la Place du Casino. Les délais que nous avions annoncés sont confirmés : les travaux seront bel et bien terminés à la fin du mois d’octobre », a annoncé le Président-Délégué de la Monte-Carlo Société des Bains de Mer, Stéphane Valeri, en conférence de presse ce mercredi 27 mars.

Il faudra ensuite deux semaines de préparation pour permettre aux équipes de prendre leurs repères. Et pour cause : avec cette restructuration, le nombre de plats servis sera doublé !

« Au rez-de-chaussée, nous retrouverons la brasserie moderne et emblématique puis, au premier étage, nous aurons un lieu plus cosy, plus chic », a précisé Stéphane Valeri.

La Salle Empire, qui accueille actuellement le Café de Paris, fermera ses portes à la fin du mois d’octobre. C’est donc à la mi-novembre que la célèbre brasserie recevra du public dans sa nouvelle configuration.

Les plus grands chefs de Monaco et d’ailleurs réunis pour des diners d’exception

Amazónico ouvrira au printemps

Amazónico proposera une cuisine brésilienne et péruvienne dans une ambiance colorée et festive – © Monte-Carlo SBM

Pour ce qui concerne les étage supérieurs, en revanche, il va falloir encore patienter un peu. Le très attendu Amazónico devrait voir le jour, selon la SBM, en avril 2024.

La cuisine vénézuélienne va poser ses valises à l’Hôtel de Paris

« Ce restaurant amènera un côté très festif sur des terrasses exceptionnelles, avec une vue incroyable, époustouflante sur la Place du Casino », confirme Stéphane Valeri.

Les sept commerces, quant à eux, ouvriront au fur et à mesure de l’année 2024. Si la fin des travaux est estimée au printemps, certaines enseignes pourraient tout de même recevoir leur clientèle dès le mois de janvier.