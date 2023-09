La cuisine vénézuélienne va poser ses valises à l’Hôtel de Paris

Taera doit ouvrir pour un an dès le 12 octobre - © Monte-Carlo SBM

Rendez-vous en octobre dans le patio du palace, pour un pop-up gastronomique !

Son nom : Taera. La cheffe du Coya Victoria Vallenilla s’apprête à proposer une carte 100% fidèle à ses origines vénézuéliennes au sein du patio de l’Hôtel de Paris.

« C’est un pop-up tout à fait original dans le resort. On va manger chez Taera des choses que l’on ne trouve pas ailleurs », a commenté le Président-Délégué de la Monte-Carlo Société des Bains de Mer, Stéphane Valeri, ce mercredi 27 septembre lors d’une conférence de presse.

La cheffe Victoria Vallenilla – © Monte-Carlo SBM

L’ouverture est prévue pour le 12 octobre et le restaurant éphémère devrait rester en place pendant un an. Afin de garantir la tranquillité des clients de l’hôtel, le pop-up sera ouvert de midi à 19 heures. « On veut rester calme le soir, puisque nous sommes directement sous les chambres », a précisé Stéphane Valeri, qui espère, par ce projet, accroître l’attractivité du patio.

« C’est un lieu formidable qui n’a pas encore trouvé sa place. Ce patio de l’Hôtel de Paris est très beau, très bien situé, mais n’a pas, pour le moment, suscité de l’attractivité pour les clients de l’hôtel ou les gens de l’extérieur. Nous y travaillons et je pense que Taera est un bon premier pas vers plus d’attractivité pour le patio de l’Hôtel de Paris », a conclu le Président-Délégué.