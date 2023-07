« Les Ambassadeurs by Christophe Cussac » : Une expérience gastronomique unique à Monte-Carlo

Le Tartare de Sar, cannelloni de caviar, est l'une des fines bouchées à découvrir aux Ambassadeurs by Christophe Cussac - © Les Ambassadeurs by Christophe Cussac

L’Hôtel Métropole a ouvert ce nouvel établissement, en lieu et place de l’établissement de Joël Robuchon, au printemps dernier.

Lorsque le soleil se couche sur Monte-Carlo, la brigade de Christophe Cussac se tient prête. Car c’est au sein du prestigieux Hôtel Métropole que le nouveau restaurant gastronomique Les Ambassadeurs by Christophe Cussac accueille ses clients, pour leur proposer une expérience unique dans un écrin élégant et épuré, imaginé par l’architecte d’intérieur et décorateur Jacques Garcia.

Christophe Cussac et sa brigade travaillent en cuisine ouverte – © Les Ambassadeurs by Christophe Cussac

Dans cet établissement avec cuisine ouverte, tout le personnel de salle est aussi agréable et serviable que professionnel, et la complicité entre les différents membres de l’équipe apporte beaucoup de fraîcheur et de légèreté. L’atmosphère est conviviale et détendue, ce qui n’empêche nullement un service irréprochable et original.

Des fines bouchées pour goûter

Vous pourrez, par exemple, découvrir le chariot à pains, tout en bois, qui compte pas moins de 19 pains différents, tous préparés sur place par le boulanger du restaurant. Certains sont d’ailleurs quelque peu atypiques, à l’instar du pain à l’encre de seiche. Mais, quel que soit votre choix, nous vous conseillons de ne pas en abuser, car les plats à la carte sont tout plus savoureux les uns que les autres.

Le chariot à pains – © Les Ambassadeurs by Christophe Cussac

Caviar et œuf bio à la coque d’une fleur de courgette, lasagne de homard avec estragon, épinards et spianata, saint-pierre et artichaut au bouillon de coriandre, fruits de mer avec « arroz de Calasparra » safrané et soubressade, côtelettes d’agneau de lait, thym et pois chiches acidulés, entrecôte à la moelle avec toast melba et sauce vigneronne… Les plats sont audacieux et raffinés, et mélangent habilement les saveurs.

Lasagne de homard avec estragon, épinards et spianata / Fruits de mer avec « arroz de Calasparra » safrané et soubressade – © Les Ambassadeurs by Christophe Cussac

Et aux Ambassadeurs, plus besoin d’hésiter grâce aux fines bouchées ! Le lieu vous propose une belle liste de mets plus petits, afin de goûter ce qui vous fait envie. A noter que le Menu Dégustation contient, pour sa part, huit plats à partager avec l’ensemble de la table.

Un chariot avec 15 desserts

Vient ensuite le moment du fromage et, surtout, du dessert ! Et là encore, le chariot de bois est à votre disposition avec quinze pâtisseries gourmandes, comme la tarte à la cannelle, la mousse au chocolat, la tarte au citron meringuée, ou les tartes aux fraises et framboises, pour les amateurs de fruits rouges. Finalement, le plus dur, c’est de choisir. Profitez aussi des savoureuses mignardises, et notamment des macarons aux couleurs du drapeau monégasque.

Le chariot à desserts – © Les Ambassadeurs by Christophe Cussac

Pour accompagner votre repas, vous pouvez bien entendu compter sur l’expertise du sommelier et ses très, très nombreuses références. N’hésitez pas à lui faire confiance pour le laisser sélectionner un vin qui saura à la fois vous surprendre et s’accorder au mieux avec votre menu.

C’est donc une expérience absolument unique qui vous est promise aux Ambassadeurs by Christophe Cussac. Le chef, ancien disciple de Joël Robuchon doublement étoilé, et que nous rencontrons dans sa cuisine, a brillamment relevé le défi.

Les Ambassadeurs by Christophe Cussac est définitivement une excellente adresse, qui rend bel et bien hommage aux précédents « Ambassadeurs », restaurant ouvert par l’hôtel dans les années 1920, où grands noms de l’aristocratie et diplomates du monde entier aimaient se retrouver… et se régaler !

