À Roquebrune-Cap-Martin, le Pirate renaît sous le nom « Loulou Pirate »

Un des restaurants les plus mythiques de la Côte d’Azur vient de rouvrir grâce au groupe Loulou.

Dans les années 60-70, l’établissement roquebrunois voit passer les plus grandes stars à ses tables. Brigitte Bardot, le Prince Charles, Roger Moore, ou encore l’ancien président de la République Jacques Chirac… « Le Pirate » est l’endroit où aller sur la Côte d’Azur. Cet été, 13 ans après le décès de l’illustre patron de l’ancien établissement Charles Albert Viale, Loulou Pirate s’installe sur ses traces.

Dans les années 60-70, le Pirate est le repère de nombreuses stars. Sur ces photos : Jean-Paul Belmondo, Joséphine Baker et Frank Sinatra. © DR

« Le groupe Loulou investit le Pirate, après Paris, Ramatuelle, Val d’Isère et poursuit la légende, à fleur de rocher. Élégance décontractée, simplicité et joie de vivre : voilà les maîtres mots du groupe Loulou et de cette destination à ne pas manquer, à la croisée de la France, de l’Italie et de la Principauté monégasque », écrit le groupe de restauration.

© Loulou Pirate / Matthieu Salvaing

À la clé : une vaste cabane de pêcheur, ouverte du déjeuner à tard dans la nuit avec une ambiance festive, accessible par voiture ou par embarcation privée sur la plage voisine du Maybourne. Côté gastronomie, « Loulou joue ici comme ailleurs la carte de la simplicité, du local, de la légèreté. Petits farcis niçois, poissons parfaitement grillés, légumes provençaux défilent au son de concerts de musique live, sur fond de cocktails avec ou sans alcool et de rosés du cru ». Le décor, lui, n’a pas changé.

Tel que le dit l’enseigne : au Pirate, la fête va (re)commencer.

Pratique