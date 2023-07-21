Ресторан Les Ambassadeurs by Christophe Cussac — уникальный гастрономический опыт в Монте-Карло

Тартар из белого саргуса и каннелони с чёрной икрой — один из фирменных деликатесов, которые можно попробовать в ресторане Les Ambassadeurs by Christophe Cussac - © Les Ambassadeurs by Christophe Cussac

Новое заведение высокой кухни открылось минувшей весной в отеле «Метрополь» на месте бывшего ресторана Жоэдя Робюшона.

Когда Монте-Карло освещают лучи заходящего солнца, поварская бригада Кристофа Кюссака (Christophe Cussac) уже в полной боевой готовности. В престижном Hôtel Métropole новый гастрономический ресторан Les Ambassadeurs by Christophe Cussac предлагает своим клиентам эксклюзивные впечатления в элегантном минималистичном дизайне, созданном архитектором и декоратором Жаком Гарсиа (Jacques Garcia).

Кристоф Кюссак и его бригада работают на открытой кухне — © Les Ambassadeurs by Christophe Cussac.

В заведении с концепцией открытой кухни все сотрудники, обслуживающие посетителей, столь же приятны и услужливы, сколь и профессиональны, а товарищеские отношения между различными членами команды добавляют обстановке свежести и лёгкости. Атмосфера дружелюбна и непринужденна, что не отвлекает от безупречного обслуживания в собственном стиле ресторана.

Изысканные деликатесы

Внимание гостей сразу привлекает деревянная тележка с хлебом, в которой находится не менее 19 различных видов хлеба, приготовленных пекарем ресторана в собственной булочной. Некоторые из них довольно необычны, например, хлеб с чернилами каракатицы. Но что бы вы ни выбрали, мы советуем не переусердствовать с дегустацией, так как каждое следующее блюдо из меню вкуснее предыдущего.

Хлебная тележка – © Les Ambassadeurs by Christophe Cussac

Чёрная икра и органическое яйцо в мешочек, поданное в цветке цукини, лазанья из омара с эстрагоном, шпинатом и салями спьяната, морской гребешок и артишок с бульоном из кориандра, морепродукты с рисом каласпарра с шафраном и вяленой колбасой собрасада, отбивные из ягненка с терпким гарниром из чабреца и гороха, антрекот с костным мозгом, тостом «мелба» и соусом из красного вина… Смелые и изысканные блюда с искусным сочетанием вкусов.

Лазанья из омара с эстрагоном, шпинатом и салями спьяната / Морепродукты с рисом каласпарра с шафраном и вяленой колбасой собрасада– © Les Ambassadeurs by Christophe Cussac

Также гостям Les Ambassadeurs не придётся терзаться муками выбора благодаря сету из изысканных закусок. Ресторан предлагает прекрасный список небольших блюд, так что вы сможете попробовать все, что вызывает аппетит. Дегустационный сет включает восемь блюд, которые заказываются всеми участниками трапезы.

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Тележка с (15!) десертами

Затем настаёт время сыров и десертов! Еще одна деревянная тележка искушает посетителей пятнадцатью десертами, среди которых пирог с корицей, шоколадный мусс, лимонный пирог с безе, клубничные и малиновые пирожные для любителей ягод. Самое сложное — это выбор. Далее сладкоежек ждут миниатюрные десерты миньярдиз и макаруны в цветах монегасского флага.

Десертная тележка – © Les Ambassadeurs by Christophe Cussac

Гости могут рассчитывать на опыт сомелье и обширную карту вин в подборе идеального сопровождения к выбранному блюду. Доверьтесь специалисту в выборе вина, которое одновременно удивит вас и дополнит выбранное меню.

Les Ambassadeurs от Кристофа Кюссака обещает поистине уникальный гастрономический опыт. Шеф-повар, бывший ученик Жоэля Робюшона и обладатель двух звезд «Мишлен», которого мы видим на кухне, блестяще справился с поставленной задачей.

Les Ambassadeurs by Christophe Cussac — безусловно, превосходный ресторан, отдающий дань уважения предыдущему заведению Les Ambassadeurs, существовавшему в отеле в 1920-х годах. Век назад самые крупные представители аристократии и дипломаты со всего мира с удовольствием встречались здесь … и пировали!

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