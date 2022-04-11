Новый ресторан, расположенный в Hôtel de Paris, делает ставку на лёгкую, изысканную и полностью ливанскую кухню.

Завоевав сердца соотечественников на родине в Бейруте, ресторан Мирей Эйек (Mireille Hayek) Em Sherif только что принял первых гостей в Hôtel de Paris. Редакция Monaco Tribune выносит свой вердикт о новом заведении на кулинарном горизонте Княжества.

Успешный семейный тандем

Em Sherif – это, в первую очередь, семейная история. «У меня и в мыслях не было создавать из этого бизнес. Я всего лишь хотела предложить клиентам попробовать ливанскую домашнюю кухню», — так рассказывает об истоках своего дела Мирей Эйек, мать четырёх детей, включая самого младшего по имени Шериф. Ресторан Em Sherif, что в переводе и означает «мать Шерифа», увидел свет в Бейруте 12 лет назад. Успех не заставил долго себя ждать, и вскоре одноимённые заведения открылись в знаменитом универмаге Harrods, а затем и во всём мире.

Однако ресторан в Монако не похож на своих собратьев. Дело в том, что шеф-поваром здесь стала Ясмина, дочь Мирей Эйек. В свои 25 лет эта талантливая выпускница Института Поля Бокюза (Institut Paul Bocuse) сочетает в своей кухне традиционный и совеременный подходы.

Мирей Эйек останется рядом с Ясминой «столько, сколько потребуется» — © Monaco Tribune

В течение нескольких недель её мать будет служить ей поддержкой и опорой на новом месте, но затем Ясмине придётся вести свой корабль в одиночку. По словам шеф-повара, «я всё ещё учусь: у своей матери, у всей своей команды. Вначале мне было страшно, но, как только я погрузилась в этот проект, то сразу увидела, насколько все вовлечены, насколько верят в наше дело! Монако — необыкновенно динамичная страна, здесь всё всегда находится в движении, и мне это очень нравится».

Для Мирей открытие собственного ресторана в Монако – это огромное достижение. «Я горжусь тем, что я здесь, это плод многолетних трудов. Больше всего я хочу добиться успеха [нашего проекта]. Монте-Карло – это настоящий символ европейской красоты и элегантности…»

Чтобы несколько адаптировать ливанскую кухню к местным вкусам и традициям, мать и дочь работают плечом к плечу. «Мы избегаем слишком кислых блюд, — объясняет Мирей. — Каждое блюдо обладает собственным букетом вкусов, но в итоге мы используем довольно мало специй. Блюда получаются лёгкими: без сливочного масла, без чеснока. Всё готовится на оливковом масле».

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Мнение редакции

Действительно, ключевое слово в Em Sherif — лёгкость! Огромное разнообразие блюд может, на первый взгляд, показаться избыточным, особенно в дегустационном меню, где представлено не менее 14 позиций! Однако в конце концов трудно устоять перед аппетитными лакомствами, предстающими перед вашими глазами.

В меню представлен широкий выбор мезе, начиная с лёгкого сливочного хумуса. Бриват, яланджи, самак… Здесь царит гармония сочетания морепродуктов и даров местного терруара. Особого внимания заслуживает «Fattet kraydiss», соте из тигровых креветок в йогурте с тонкой лапшой кадаиф.

© Monaco Tribune

Для тех, кто отличается хорошим аппетитом, рекомендуем харуф (запечённая нога ягнёнка в маринаде) или фарруж (молодой петушок в маринаде). И на десерт никакого «Пари-Брест»! Здесь сладким балом правит «Бейрут Монте-Карло» (Beirut Monte-Carlo): слоеный пирог с финиковым кремом, настоянный на черном чае. В конце трапезы мы рекомендуем заказать белый кофе, который готовится на основе воды с экстрактом цветка апельсина. Все блюда сервированы в великолепной посуде с восточными мотивами.

Харуф © Monte-Carlo SBM «Бейрут-Монте-Карло» © Monaco Tribune В конце трапезы ресторан предлагает ассортимент мини-десертов — © Monaco Tribune

Сытные и изысканные блюда подаются в сдержанном и элегантном интерьере внутри ресторана или на превосходной террасе, откуда открывается великолепный вид на Средиземное море. Не можем также не отметить хорошее соотношение цены и качества. Em Sherif обещает своим гостям настоящее кулинарное путешествие в Бейрут!