Ce nouveau restaurant situé dans l’Hôtel de Paris propose une cuisine savoureuse et légère, 100% libanaise.

Créé à l’origine à Beyrouth par Mireille Hayek, Em Sherif vient de poser ses valises à Monaco au sein de l’Hôtel de Paris. Monaco Tribune a testé pour vous ce nouvel établissement, fraîchement arrivé dans le paysage culinaire de Monte-Carlo.

Un duo mère-fille réussi

Em Sherif, c’est avant tout une histoire de famille. « Je n’étais pas du tout du métier à la base. J’ai voulu proposer une cuisine libanaise qui ressemblerait à la cuisine faite à la maison. » Voilà comment Mireille Hayek, mère de quatre enfants, dont le jeune Sherif, s’est lancée dans l’aventure. Em Sherif, traduisez « la mère de Sherif », est né il y a douze ans, à Beyrouth. Le succès n’est pas fait attendre et le restaurant s’est exporté à Londres, dans la prestigieuse galerie commerciale Harrods, puis partout dans le monde.

Mais cette nouvelle ouverture à Monaco est un peu particulière. Car ici, la maîtresse des lieux n’est autre que Yasmina, la fille de Mireille. A seulement 25 ans, la jeune femme, passée par l’Institut Paul Bocuse, sert une cuisine qui allie authenticité et modernité.

Mireille Hayek restera « le temps qu’il faudra » aux côtés de Yasmina – © Monaco Tribune

Epaulée par sa mère pendant encore quelques semaines, elle se prépare à relever ce nouveau défi seule : « je suis toujours en apprentissage, j’apprends de tout le monde, de ma mère mais aussi de mon équipe. J’avais peur avant de venir, mais une fois lancée, j’ai vu que tout le monde était impliqué, on y croit tous ! (…) Monaco, c’est très dynamique, ça bouge tout le temps. C’est ce que j’aime ici. »

Pour Mireille, l’aventure monégasque est un accomplissement : « c’est une fierté pour moi d’être ici. C’est le fruit de toutes ces années de travail. Mon but, c’est que ça réussisse. Monte-Carlo, c’est beau, c’est élégant, c’est européen… »

Et pour s’adapter à la mode européenne, mère et fille travaillent de concert, pour proposer une cuisine traditionnelle, mais en adéquation avec les goûts de la Principauté et des environs. « On évite de faire des recettes trop acides, explique Mireille. Chaque plat doit avoir son parfum en particulier, mais on utilise finalement peu d’épices. La cuisine reste légère, sans beurre, sans ail. On fait tout à l’huile d’olive. »

Notre avis

Et effectivement, chez Em Sherif, le maitre-mot est légèreté. La très grande variété de plats peut impressionner de prime abord, surtout dans le menu découverte qui compte pas moins de 14 assiettes à partager ! Mais au final, il est facile de se laisser tenter par toutes les appétissantes préparations qui défilent sous nos yeux.

La carte propose notamment une très belle sélection de mezzes, à commencer par un houmous léger et onctueux. Briwat, yalanji, samak… Ici, les saveurs de la mer et de la terre se mélangent en harmonie. Mention spéciale au fattet kraydiss : des gambas sautées, cuisinées avec du yaourt et du kadaif (des nouilles fines, semblables au vermicelle).

© Monaco Tribune

Pour les grands appétits, le kharouf, une souris d’agneau confite, ou le farrouj, un coquelet mariné, sont particulièrement indiqués. Et pour le dessert, oubliez le Paris-Brest ! Ici, le Beirut Monte-Calo est roi, et se présente sous la forme d’un chou à la crème de datte, infusé au thé noir. Pour digérer le tout, n’hésitez pas à commander un café blanc : de l’eau chaude parfumée à la fleur d’oranger. Tous ces plats colorés sont servis dans une ravissante vaisselle aux notes orientales.

Kharouf – © Monte-Carlo SBM Beirut Monte-Carlo – © Monaco Tribune Le restaurant propose une sélection de mignardises en fin de repas – © Monaco Tribune

Les clients sont invités à profiter de ce copieux et savoureux repas dans la salle intérieure du restaurant, sobre et élégante, ou sur la superbe terrasse, qui offre une vue magnifique sur la Méditerranée. Avec un rapport qualité/prix très correct, Em Sherif promet un véritable voyage culinaire, direction Beyrouth !