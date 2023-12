I vostri migliori suggerimenti per intrattenere i bambini a Monaco

Abbiamo chiesto qualche consiglio ai nostri lettori.

Che si tratti di un mercoledì pomeriggio, di una sera dopo la scuola, di un fine settimana o delle vacanze scolastiche, trovare nuove idee per intrattenere i bambini può essere difficile. Per questo abbiamo chiesto ai nostri lettori genitori di condividere i loro suggerimenti migliori per attività da fare in famiglia.

Per alcuni, come Magali, il Villaggio di Natale è un must in questo periodo. Ma per il resto dell’anno, ci sono alcune attività di svago che sono intramontabili, una tra tutte lo sport. “Mia nipote ama il basket, le bocce, la pesca e le passeggiate”, dice Edmond. Il basket è molto apprezzato anche dal figlio di Robert, cinque anni. “Viene a vedere le mie partite ed esulta a ogni mio canestro”, racconta ridendo. “E ha ancora la pancia piena di churros dalla fiera! Ci piace andare a giocare al Parc Princesse Antoinette quando il tempo è bello!”.

Sport e laboratori

Anche secondo Jennifer, madre di due bambini di sette e due anni e mezzo, lo sport è la risposta: “Il più grande fa judo allo stadio Louis-II. Ci piace anche passeggiare al Larvotto: il più piccolo adora i parchi, e appena possiamo andiamo al Jardin Animalier! E poi c’è la fiera, il mercatino di Natale…”.

I due figli di Véronique, di sei e nove anni, sono invece appassionati di calcio. “Abbiamo spesso un pallone nella borsa”, racconta Véronique. “Ma adorano anche andare in biblioteca, visitare il Museo Oceanografico, andare in bicicletta o in monopattino sul lungomare e approfittare delle attrazioni stagionali come la fiera o il mercatino di Natale”.

Il Museo Oceanografico propone regolarmente attività ludiche per i bambini – © Museo Oceanografico di Monaco

John ha due figlie di nove e undici anni. Anche per loro le attività non mancano: “amano partecipare ai laboratori dei musei di Monaco: Villa Paloma, Villa Sauber, Antropologia e Oceanografia! Partecipiamo alle varie manifestazioni organizzate per i più piccoli dal Comune o dal Dipartimento dell’Istruzione, della Gioventù e dello Sport… Fanno danza classica e canto! Quando possiamo, andiamo a prendere una boccata d’aria nei parchi della Rocca o di Fontvieille. E poi adorano vedere… i musical dal vivo a teatro“, racconta.

I nostri suggerimenti

Ogni mese, Monaco Tribune pubblica un programma completo degli eventi del Principato e diversi articoli a riguardo. Alcune attività, tuttavia, possono essere praticate tutto l’anno. Come gli escape games, per esempio, che vi faranno vivere un’avventura unica per tutta la famiglia.

Per gli sport all’aria aperta, date un’occhiata al nostro elenco di aree gioco nel Principato per trovare quella che più vi piace. Se avete voglia di fare una bella passeggiata, tempo permettendo, vi diamo anche qualche consiglio per delle escursioni in zona adatte a tutti.

L’area giochi alla fine della Promenade Saint-Honoré – © Paul Charoy / Monaco Tribune

Alla scoperta di 5 parchi giochi per bambini a Monaco e dintorni

E se il vostro bambino è curioso di natura, perché non visitare il Jardin animalier, dove regolarmente nascono nuovi cuccioli?

Naturalmente, come già detto, i vari musei del Principato propongono spesso mostre e divertenti laboratori a tema. Visitate il nostro sito web per tenervi aggiornati sulle novità del Museo Oceanografico, del Museo di Antropologia Preistorica o del NMNM.

Anche il Comune di Monaco organizza spesso laboratori per i più piccoli, in genere gratuiti! Attenzione: i posti finiscono in fretta, quindi prenotate per tempo.

Infine, durante le vacanze, il Théâtre des Muses organizza spesso corsi di recitazione e improvvisazione, con studenti divisi per età. È un ottimo modo per farli divertire e, perché no, fargli scoprire una vera passione per il palcoscenico!