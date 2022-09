Adresses, contacts, horaires… Monaco Tribune a répertorié les escape games de la Principauté pour vous. Les voici :

© Alain Duprat – L’Ajoya

L’Ajoya vous embarque dans un train fou

Ceux qui prennent le train sont certainement passés devant plusieurs fois… Ajoya, c’est d’abord le Coffee Shop qui se trouve à la gare de Monte-Carlo. C’est aussi une boutique qui vend des souvenirs de Monaco et, on y vient, qui accueille un escape game ! L’équipe propose un voyage dans le temps, et sur les rails bien sûr.

Le speech : Vous faites partie des 346 privilégiés à parcourir la nouvelle ligne Paris-Lyon-Méditerranée dans le PLM EXPRESS qui arrivera pour la toute première fois en Gare de Monte-Carlo ce 19 octobre 1868. La voiture de tête, réservée à la Famille Princière, est pour l’occasion occupée par François Blanc (créateur de la Société des Bains de Mer). Le train est lancé à pleine vitesse, mais le conducteur, payé par les détracteurs de François Blanc, a disparu et bloque la porte de la locomotive. Votre objectif est d’arrêter ce train avant qu’il ne soit trop tard et que l’inauguration soit compromise… Les autres passagers comptent sur vous !

L’Ajoya, gare de Monte-Carlo, 98000 Monaco

+337 54 37 78 75

contact@lajoya.mc

28€ pour les 60 minutes

Un voyage en mer au Musée Océanographique

Dans le cadre exceptionnel du Musée Océanographique de Monaco, un défi hors du commun vous attend.

Le speech : En mer depuis plusieurs jours à bord du Princesse Alice II, vous faites partie de la fine fleur de l’exploration marine réunie autour du Prince Albert Ier lors de son expédition au large du Cap Vert, en 1901. Soudainement, l’étude des espèces des profondeurs marines souhaitée par le Souverain est compromise par une tempête violente. Vous vous réfugiez alors dans le laboratoire mais la porte s’est refermée derrière vous ! Les moteurs se sont arrêtés et le bateau commence à subir vents et marées… Arriverez-vous à regagner la terre ferme sans perdre vos précieuses découvertes ? Deux modes de jeu vous sont proposés : un de 30 minutes et un second d’une heure.

Musée Océanographique

Entre 15 et 18€ les 30 minutes

© Chusseau Flaviens – Musée Océanographique

L’affaire de la malle sanglante à l’Iris Game

Incarnez un enquêteur professionnel dans l’escape game « L’Affaire de la malle sanglante » de l’Iris Game à Monaco et partez à la recherche de preuves pour retrouver les coupables de cette affaire criminelle, considérée comme la plus horrible de la Principauté…

Le speech : Nous sommes en 1907 à Monaco. Une malle sanglante contenant le corps de Mme Lévin a été retrouvée dans les mains des Goold. Le discours que tient Mr Goold manque de cohérence, ce qui en fait un coupable potentiel. Seulement, d’après votre enquête, sa femme y serait aussi pour quelque chose et agirait même comme le chef des opérations. Avec votre équipe, vous devrez collecter les preuves qui font d’elle la coupable de cette affaire, sinon, elle sera relâchée et la promotion que vous attendez ne sera plus qu’un lointain souvenir. Vos recherches vous ont mené dans les rues du Rocher où vous soupçonnez les Goold d’avoir une planque secrète louée sous un faux nom. Vous devrez y entrer pour retrouver des indices, mais avant il vous faudra surtout bien écouter et observer car les murs ont des oreilles…

Iris Game : 1 Prom. Honoré II, 98000 Monaco (Bloc E 1 dans les Jardins d’Apolline.)

+377 97 98 57 85

Entre 28 et 35€ les 60 minutes

© Escape Guide

Speakeasy à l’Iris Game

Plongez dans la période des années folles dans l’escape game « Speakeasy » de Iris Game et récupérez le pactole sans vous faire prendre !

Le speech : New Jersey, pendant les années folles, la prohibition, les speakeasies… Vous vous rendez « Chez Dany », un célèbre bar clandestin dans lequel tous les New-yorkais affluent pour jouer, boire et faire la fête. Avec votre équipe de gangsters, et en tant que pionniers de la contrebande locale, vous êtes des habitués des lieux. Et vous savez que la salle de restaurant à l’ambiance italienne cache en réalité des salons de jeux d’argent dans son sous-sol. Votre gang rafle tout dans ces salons et est adepte des folles soirées qui y sont organisées. Problème : on vous a dénoncé. La police vient de descendre dans les sous-sol et vous risquez gros… Les perdreaux récupèrent les caisses d’alcool dissimulées derrière le bar, vous avez donc 60 minutes pour vous faire la malle ! Trouvez l’argent et vous aurez des chances de ne pas finir derrière les barreaux pour le restant de vos jours !