Maintenant que la rentrée scolaire est passée, voilà quelques idées pour s’occuper la semaine prochaine en Principauté.

Le Bal du Marché

Placez votre fin de semaine sous le signe de l’amusement et de la détente grâce au Bal du Marché, sur la Place d’Armes, ce vendredi 9 septembre. Un moment convivial, gratuit et sans réservation, au cours duquel les commerçants de la Halle gourmande vous proposeront tout un panel de produits et de plats à déguster.

Munegu Repair Cafe

Donnez une seconde vie à vos objets et vêtements abîmés grâce à la troisième édition du Munegu Repair Cafe ce samedi 10 septembre, de 15h30 à 18 heures. Un geste écologique et économique, grâce à l’équipe de bricoleurs et couturiers sur place. En plus, l’accès est libre, entièrement gratuit.

Lagoon Night au Monte-Carlo Bay Hotel & Resort

Profitez d’une soirée d’exception ce samedi 10 septembre au bord du superbe lagon du Monte-Carlo Bay. L’hôtel vous accueille à partir de 20 heures pour une soirée avec un live Dj de Julien Perez, accompagné par l’artiste Micael Sene, un close-ups de magie par Simeon Wolfgang, des ballets aquatiques et même des feux d’artifice. Le chef Marcel Ravin sera bien entendu présent pour ravir vos papilles. Le dîner coûte 210 euros, boissons incluses.

Soirée événement pour les 75 ans du compositeur Richard Lord

L’artiste monégasque célèbrera son anniversaire ce samedi 10 septembre à l’Opéra Garnier de Nice. Au programme : un concert et la projection de photos et vidéos inédites de la vie du compositeur. L’artiste publie également un livre autobiographique, Richard Cavassuto raconte Richard Lord, dont l’achat offre une place pour la soirée. Vous pouvez également vous rendre sur place le soir même et payer votre billet directement pour 20 euros.

« K O L L E R I S M », une expo de peintures aux couleurs chatoyantes

Découvrez les animaux colorés d’Helmut Koller à la Kamil Art Gallery. L’exposition sera ouverte au public dès le 13 septembre et durera un mois entier. En plus, l’entrée est totalement gratuite.

Le concert hommage à la Princesse Grace

Alors que la Principauté commémorera le 40e anniversaire de la disparition de la Princesse Grace – le 14 septembre – l’Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo proposera un concert-hommage le 15 au soir. Le rendez-vous est donné à l’Auditorium Rainier III, à 20 heures, où se mêleront violons, violoncelle, claviers, piano, accordéon, guitare et voix, sous la direction de David Brophy. Le tarif des places commence à 17 euros. Un tarif jeune est proposé.

Un tour en hélicoptère

Faites votre baptême de l’air grâce à un tour en hélicoptère le jeudi 15 septembre, avec le Monaco Aero Club, l’Ultim8 Private Club et Omère Longevity Solutions. Rendez-vous au Restaurant Tavolo, à l’hôtel Colombus, de 14 heures à 21 heures pour un cocktail en présence de nombreux professionnels de l’aviation (tenue correcte exigée). Le prix pour votre tour en hélicoptère autour de la Principauté et pour les frais d’adhésion au club s’élèvent à 850 euros. Attention, les places sont limitées, pensez à réserver !

