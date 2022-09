Le célèbre compositeur monégasque publie un livre autobiographique et propose une soirée évènement à l’Opéra Garnier pour son anniversaire, samedi 10 septembre.

75 années (ou presque) rythmées par la musique, cela se fête. Le 10 septembre, Richard Lord vous donne rendez-vous à l’Opéra Garnier pour une soirée particulière. Au programme, un concert et la projection de photos et vidéos inédites de la vie de l’artiste. Pour l’occasion, Richard Lord publie un livre autobiographique, Richard Cavassuto raconte Richard Lord, dont l’achat offre une place à l’Opéra Garnier ce samedi.

L’artiste y raconte son parcours et évoque notamment quatre moments majeurs de sa vie, quatre « piliers » qu’il a fréquentés. Le premier est le Prince Rainier III. En 1959, il encourage sa carrière en lui offrant une guitare lors de la fête de Noël des jeunes Monégasques au Palais. En 1971, il lui remet un chèque qui lui permet d’enregistrer son premier vinyle à Londres, aux Abbey Road Studios.

Le second est le défunt journaliste sportif Bernard Spindler. Il travaillait à Radio Monte-Carlo et a mis en ligne le jingle réalisé par Richard Lord pendant et à partir du Rallye Monte-Carlo en 1971.

Le troisième est Jean Todt. En 2005, il l’invite à visiter les installations de la Scuderia Ferrari. Deux ans plus tard, l’artiste écrit et produit la chanson Maranello. Il réalisera, par la même occasion, un concert au Sporting pour la sortie du CD pendant le Gala du Grand Prix de Formule 1 de Monaco.

Le quatrième et dernier pilier est le Prince Albert II. Le compositeur le décrit comme un éternel soutien et évoque notamment sa permission donnée pour produire sa chanson dédiée à la naissance des Jumeaux : le Prince Héréditaire Jacques et la Princesse Gabriella. Elle fut chantée dans la cour d’honneur du Palais en 2015.

Dans le livre se trouve un QR code qui permet d’écouter le dernier album de Richard Lord : Richard Lord Best Of 75.