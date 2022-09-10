Сейчас, когда учебный год уже начался, предлагаем вам несколько идей, чем заняться в Княжестве на следующей неделе.

Рыночный бал гурманов

Пусть конец недели пройдет под знаком развлечений и праздника на Рыночном балу, который состоится на Пляс-д’Арм в пятницу, 9 сентября! Это бесплатное событие, которое не требует бронирования, праздник гостеприимства, на котором торговцы Рынка Гурманов угостят вас всей линейкой своих продуктов и блюд.

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Munegu Repair Cafe

Подарите вторую жизнь тем предметам и одежде, которые нуждаются в починке. В третий раз Munegu Repair Cafe пройдет в эту субботу, 10 сентября, с 15.30 до 18 часов. Эта экологическая и экономическая инициатива воплотилась в жизнь благодаря команде местных мастеров и портных. К тому же вход абсолютно свободный.

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Lagoon Night в Monte-Carlo Bay Hotel & Resort

Насладитесь невероятным вечером в субботу, 10 сентября, на берегу бесподобной лагуны Monte-Carlo Bay. Начиная с 20 часов, отель предлагает вам программу с участием диджея Жюльена Переза (Julien Perez) в сопровождении артиста Микаэля Сена (Micael Sene), выступлением иллюзиониста Симеона Вольфганга (Simeon Wolfgang), водным балетом и даже фейерверком. Шеф-повар Марсель Равен (Marcel Ravin), конечно же, сделает все, чтобы поразить воображение своим мастерством. Стоимость ужина — 210 евро, включая напитки.

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Торжества по случаю 75-летия композитора Ричарда Лорда (Richard Lord)

Известный музыкант из Монако отметит юбилей в субботу, 10 сентября, в Опере Монте-Карло. В программе: концерт и демонстрация неизвестных публике фото и видео о жизни композитора. Маэстро выпустил также автобиографическую книгу, Richard Cavassuto raconte Richard Lord («Ричард Кавассуто рассказывает о Ричарде Лорде»), купив которую, вы получите билет на праздничный вечер. Вы можете также прийти на праздник и купить билет на месте за 20 евро.

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«К О Л Л Е Р И З М» — выставка картин в мерцающих тонах

Откройте для себя анималистические принты Хельмута Коллера (Helmut Koller) в Kamil Art Gallery. Выставка будет открыта для публики с 13 сентября и продлится целый месяц. К тому же вход на нее абсолютно свободный.

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Концерт памяти Княгини Грейс

14 сентября Княжество почтит сороковую годовщину со дня кончины Княгини Грейс, а вечером 15 сентября Филармонический Оркестр Монте-Карло проведёт концерт ее памяти. Вечер пройдет в концертном зале Ренье III (Auditorium Rainier III), начало в 20 часов. На концерте воедино сольются звуки скрипок, виолончели, клавишных, фортепиано, гитары и голосов. За дирижерским пультом – Давид Брофи (David Brophy). Цена билетов — от 17 евро, для молодежи действует специальный тариф.

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Путешествие на вертолете

Получите воздушное крещение на вертолете в четверг, 15 сентября, вместе с Monaco Aero Club, l’Ultim8 Private Club и Omère Longevity Solutions. Место встречи – ресторан Tavolo, в отеле Colombus, с 14 до 21 часа, где пройдет коктейль с участием многих профессионалов авиации (необходимо соблюдать дресс-код). Стоимость путешествия на вертолете над Княжеством и членский взнос для вступления в клуб составляют 850 евро. Внимание: количество мест ограничено, не забудьте забронировать место!