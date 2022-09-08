Художник станет почетным гостем на вернисаже собственной выставки «К О Л Л Е Р И З М», которую он представит в понедельник, 12 сентября, в Kamil Art Gallery.

Хельмут Коллер (Helmut Koller) начал свою карьеру фотографом, а живописью стал заниматься в 1987 году, отдав предпочтение акрилу на холсте. С 1997 года художник работает над серией анималистических работ в жанре «красочного и суперреалистичного поп-арта».

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Выставка мастера скоро откроется в Монако, в Kamil Art Gallery. Название выставки «К О Л Л Е Р И З М» отсылает к одноимённому стилю, которым Хельмут Коллер и описывает свои работы. Его полотна изображают привычных нам животных: представителей семейства кошачьих, птиц, обезьян и рептилий, — выполненных в экстравагантных цветах и сюрреалистичных оттенках.

Выставка, которая откроется в узком кругу 12 сентября, проводится в знак поддержки ассоциации « The Animal Fund » (TAF), основанной в 2015 году для защиты окружающей среды и ведущей деятельность во Франции, Монако, Великобритании и Дании.

Практическая информация: