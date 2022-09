Koller sarà il protagonista della mostra “K O L L E R I S M”, che sarà inaugurata lunedì 12 settembre alla Kamil Art Gallery.

Lo conoscerete sicuramente per i suoi dipinti di animali colorati che sono collezionati in tutto il mondo. Dopo aver iniziato come fotografo, Helmut Koller si orienta verso la pittura nel 1987 prediligendo l’acrilico su tela. Dal 1997 l’artista realizza una serie di quadri di animali “pop colorati e iperrealisti”.

I suoi dipinti saranno presto esposti alla Kamil Art Gallery di Monaco. Il nome della mostra “K O L L E R I S M” si riferisce all’omonimo stile con il quale Helmut Koller definisce le sue opere. Felini, volatili, primati, rettili e altri animali che conosciamo bene sono dipinti con colori stravaganti e tinte surrealiste.

La mostra, che sarà inaugurata con una piccola cerimonia il 12 settembre, è organizzata a sostegno di “The Animal Fund” (TAF), un’associazione ambientalista fondata nel 2015 con sede a Monaco, in Francia, nel Regno Unito e in Danimarca.

