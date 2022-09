La mostra itinerante ha accolto 37.000 visitatori nell’arco di sette settimane.

Domenica 28 agosto si sono spenti i riflettori della straordinaria mostra itinerante L’Exhibition[niste], che ha fatto brillare gli occhi ai visitatori del Grimaldi Forum per sette settimane. Per 51 giorni ben 37.000 persone hanno avuto modo di scoprire, in uno spazio di 2.000 m², l’universo elegante e sensuale della scarpa con la suola rossa e del suo creatore: Christian Louboutin.

Secondo il Grimaldi Forum, i visitatori sono stati in media 700 al giorno (con picchi di 1.800 persone) e hanno avuto modo di esplorare una mostra unica nel suo genere, a dimostrazione del fatto che il passaparola ha funzionato benissimo.

Il ritorno dei visitatori internazionali

“Non possiamo che essere soddisfatti di un tale successo che rappresenta una crescita del 10% rispetto alla mostra di Giacometti dell’anno scorso, sebbene la durata sia stata decisamente breve per via del calendario di eventi del turismo d’affari che riprenderà a breve”, ha dichiarato Sylvie Biancheri, direttrice generale del Grimaldi Forum.

Secondo Francesco Grosoli, amministratore delegato di CMB Monaco nonché partner ufficiale e storico del Grimaldi Forum, “la mostra si è contraddistinta per la sua eleganza e originalità. I nostri clienti, sia quelli attuali che quelli potenziali, apprezzano molto la creazione e l’innovazione e non potevano non acclamare questo evento. La qualità rifletteva l’ambizione alla base del nostro sostegno finanziario: contribuire sempre di più al prestigio culturale del Principato”.

Si tratta quindi di un bilancio estremamente positivo per una mostra che ha attirato visitatori di ogni parte del mondo: oltre a Francia e Monaco, infatti, si sono registrate presenze anche da Regno Unito, Italia e Stati Uniti a sancire il ritorno del pubblico internazionale dopo i due anni difficili della pandemia.

La prossima mostra in programma al Grimaldi Forum (nel 2023) sarà incentrata sul pittore impressionista Claude Monet. La collezione comprenderà un centinaio di dipinti dell’artista grazie a un cospicuo prestito da parte del museo Marmottan Monet e al sostegno di collezioni pubbliche e private provenienti da tutto il mondo.

Nel 2024 sarà il turno del pittore William Turner e di altri artisti contemporanei che ispirati dalle sue opere saranno omaggiati grazie alle collezioni della famosa Tate Gallery.