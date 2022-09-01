За семь недель передвижная экспозиция привлекла 37000 посетителей.

От представленных работ голова идёт кругом. Великолепная передвижная выставка L’Exhibition[niste] закрылась в воскресенье, 28 августа, после семи недель модной феерии в Гримальди Форуме. За 51 день 37000 посетителей смогли открыть для себя элегантный и чувственный мир туфель на красной подошве и приподнять завесу тайны над характером их создателя — Кристиана Лубутена. И всё это на площади 2 000 м2.

По данным Гримальди Форума, в среднем выставку посещали 700 человек в день, однако иногда это число достигало 1800! Посетители с интересом исследовали это уникальное в своём роде собрание, и их впечатления оказались лучшей рекламой.

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Возвращение иностранных посетителей

«Мы довольны таким результатом, который на 10% превышает показатели выставки Джакометти в прошлом году. И это несмотря на сокращение сроков проведения экспозиции этим летом из-за насыщенного календаря событий делового туризма, который стартует очень рано в сентябре», — пояснила генеральный директор Гримальди Форума Сильви Бианкери (Sylvie Biancheri).

Для генерального директора CMB Monaco Франческо Грозоли (Francesco Grosoli), официального и многолетнего партнёра Гримальди Форума, «выставка стала воплощением элегантности и оригинальности. Наши существующие и потенциальные клиенты, которые являются большими поклонниками творчества и инноваций, отнеслись к этому культурному событию с большим энтузиазмом. Его качество стало отражением наших амбиций в сфере меценатства, а именно: развития бóльшего вклада в культурное влияние Княжества!»

Настоящий успех для выставки, которая привлекла посетителей со всего мира: разумеется, в первую очередь, из Франции и Монако, но также из Великобритании, Италии и США, что знаменует собой долгожданное возвращение международной клиентуры после двух сложных лет, вызванных пандемией.

Не забудьте отметить в своём календаре, что следующим летом нас ждёт выставка, посвящённая художнику-импрессионисту Клоду Моне. Публике будут представлены около ста работ, выделенных из собрания Музея Мармоттан-Моне и предоставленных государственными и частными коллекциями со всего мира.

Летняя выставка 2024 года будет посвящена художнику Уильяму Тёрнеру и его влиянию на творчество современных художников. В Монако привезут часть коллекции знаменитой британской галереи Тейт.