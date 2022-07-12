Знаменитый дизайнер обуви на красной подошве раскрывается на передвижной выставке «L’Exhibition[niste]».

Эту выставку очень ждали, и вот наконец она приехала: с 9 июля по 28 августа Кристиан Лубутен представляет свое масштабное творчество в Княжестве после выставки в дворце Порт-Доре в Париже в 2020 году.

Его творчество представлено на площади 2 000 м2 в 14 залах, где посетители могут ознакомиться с источниками вдохновения монакского дизайнера, а также с его новыми проектами сотрудничества, включая готовящийся необыкновенный проект с британским художником и скульптором Алленом Джонсом, которому отведено на выставке полностью иммерсионное пространство.

Это 30-летняя ретроспектива, в которой сочетаются креативность и оригинальность, связанные самобытным путем. В «Воображаемом музее» представлены предметы персонального пантеона Кристиана Лубутена, а также родовые и художественные творения, заимствованные в государственных и частных коллекциях (часть из которых хранится в Монако).

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© Michael Alesi

Так на выставке представлены экспонаты, напоминающие о любви Лубутена к танцу, благодаря наследию Русских балетов, а также о его пристрастии к африканскому и азиатскому искусству, о влиянии поп-арт-движения Энди Уорхола, о фотографическом гении Хельмута Ньютона и о его очаровании океанографией.

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И, конечно, обувь занимает видное место с подборкой необыкновенных моделей, некоторые из которых уникальны. На выставке также представлены витражи, созданные Maison du Vitrail, серебряный севильский паланкин и резной бутанский театр – свидетельства широкого сотрудничества Лубутена с некоторыми мастерами.

© Michael Alesi

«Сотни туфель, сотни произведений искусства, фотографий, фильмов… Это очень масштабная экспозиция, она действительно погружает посетителей в особый мир», комментирует куратор выставки Оливье Габе в эфире телеканала Monaco Info.

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