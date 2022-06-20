Эта новая выставка представлена в сотрудничестве с Фондом Хельмута Ньютона в Берлине (Helmut Newton Foundation).

В прошлую пятницу 17 июня, Новый Национальный музей Монако (NMNM) открыл новую выставку на роскошной вилле «Собер» (Villa Sauber), посвященную австралийскому фотографу немецкого происхождения Хельмуту Ньютону (Helmut Newton). Выставка будет открыта до 13 ноября 2022 года.

Необычные, провокационные, трансгрессивные фотографии. Великий fashion-фотограф, привыкший работать с самыми известными моделями, такими как Синди Кроуфорд, Моника Беллуччи или Клаудия Шиффер, Хельмут Ньютон наиболее известен своими фотографиями в стиле ню, которые вызывали бурную реакцию во время их публикации.

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Хельмут Ньютон шокирует и тревожит. Но прежде всего, он играет с напряжением. Колеблясь между элегантностью и сексуальностью, фотограф любил исследовать темы интимности, кукол, насилия, смерти и даже садо-мазохизма.

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Очень сильная связь с Княжеством

Огромная часть его работ была собрана для этой выставки в Новом национальном музее Монако. Около 300 фотографий, сделанных на Лазурном берегу и в Монако, сгруппированы по темам, таким как Каннский фестиваль, балет Монте-Карло, бассейн или портреты. Так, в частности, можно полюбоваться несколькими фотографиями принцессы Каролины и принцессы Стефании, которые иллюстрируют связь, объединившую Хельмута Ньютона с Княжеством.

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Художник и его жена Джун, которая также работала фотографом под псевдонимом Элис Спрингс, с 1981 года жили в Монако. В конце выставки вы можете полюбоваться точной реконструкцией их квартиры.

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Уникальный художественный момент, в котором мы по-новому смотрим на красоту и чувственность. Хельмут Ньютон был очень активен с 1960-х годов до своей смерти в 2004 году.

Практическая информация: