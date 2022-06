Questa nuova mostra è stata presentata in collaborazione con la Helmut Newton Foundation di Berlino.

È nel cuore della sontuosa Villa Sauber che il Nuovo Museo Nazionale di Monaco (NMNM) accoglierà da venerdì 17 giugno al 13 novembre 2022 una nuova mostra dedicata al fotografo australiano di origine tedesca Helmut Newton.

Scatti fuori dal comune, provocatori, di trasgressione. Grande fotografo di moda, abituato a lavorare con le modelle più famose, come Cindy Crawford, Monica Belluci e Claudia Schiffer, Helmut Newton è conosciuto soprattutto per i suoi nudi, che hanno suscitato non poco scalpore al momento della loro pubblicazione.

© Dipartimento di Comunicazione

Questo perché Helmut Newton sconvolge, disturba, ma soprattutto gioca con le tensioni. Oscillando tra eleganza e sessualità, il fotografo ama esplorare tematiche quali l’intimità, le bambole gonfiabili, la violenza, la morte e persino il sadomasochismo.

Un forte legame con il Principato

All’NMNM sono esposte gran parte delle sue opere. Quasi 300 scatti fatti sulla Costa Azzurra e a Monaco e raggruppati per tematica: il Festival di Cannes, il Ballets di Monte-Carlo, la piscina o ancora i ritratti, dove potrete ammirare qualche foto della Principessa Carolina e della Principessa Stéphanie, prova del legame che univa Helmut Newton al Principato.

© Dipartimento di Comunicazione

L’artista e la moglie June, anche lei fotografa con lo pseudonimo di Alice Springs, hanno persino vissuto a Monaco a partire dal 1981. Alla fine dell’esposizione, potrete ammirare la fedele ricostruzione del loro appartamento.

© Dipartimento di Comunicazione

Un momento artistico unico, in cui guardare alla bellezza e alla sensualità con uno sguardo nuovo. Molto attivo dagli anni ’60 fino alla sua morte nel 2004, Helmut Newton non lascia di certo indifferenti.

Informazioni utili: