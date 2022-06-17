Держитесь крепче, Monaco Tribune представляет программу на эту весьма насыщенную неделю.

Музей антропологии в Монако организует два специальных дня 17 и 18 июня. Программа включает VIP-визиты и семинары в рамках Европейских дней археологии.

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В эту пятницу, вечером, в 21:30, встреча в летнем кинотеатре Монако, где состоится концерт «Музыка для океана» (фр. Musique pour l’Ocean). Четыре американских исполнителя отдадут дань океану, исполняя классические и современные мелодии.

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В эту субботу, 18 июня, вновь открывается кинотеатр под открытым небом в Княжестве. В программу на июнь и июль включена дюжина фильмов.

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С 17 по 21 июня в Монте-Карло пройдет Фестиваль телевидения Монте-Карло. В программе последние новинки малого экрана и присутствие многочисленных звезд.

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С 17 по 20 июня на террасах Казино Монте-Карло пройдет фестиваль UPAINT. 14 уличных художников будут создавать произведения искусства на глазах у публики.

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С 17 июня по 22 ноября Новый Национальный музей Монако — Вилла Собер представляет выставку, посвященную австралийскому фотографу Хельмуту Ньютону.

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Во вторник 21 июня, с 17:45 до 20:00, насладитесь бесплатным сеансом йоги в честь летнего солнцестояния. Приглашаем всех желающих прийти и встретиться на солнечных террасах Казино Монте-Карло.

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Также во вторник состоится праздник музыки. После двухлетнего отсутствия, в порт Монако вернется сцена с концертом группы Skip the Use. В первой части: DJ Afroman Radio.

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В следующую пятницу, 24 июня, рэпер MC Solaar вернется на сцену Монако и предложит оригинальное выступление с проектом The New Big Band под руководством Иссама Крими. Начало в 20:30 в Гримальди Форуме.

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