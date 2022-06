Accrochez-vous, Monaco Tribune vous donne le programme de cette semaine chargée.

Le Musée d’Anthropologie de Monaco organise deux journées particulières ces 17 et 18 juin. Au programme, visites VIP et ateliers pour les Journées Européennes de l’Archéologie.

Ce vendredi soir, à 21h30, rendez-vous au Cinéma d’été de Monaco pour un concert « Musique pour l’Ocean ». Quatre artistes américains vontre rendre hommage à l’océan, entres airs classiques et contemporains.

Le cinéma en plein air de la Principauté rouvre ce samedi 18 juin. Une dizaine de films sont au programme pour les mois de juin et juillet.

Du 17 au 21 juin se déroule le Festival de Télévision de Monte-Carlo. Au programme, les dernières nouveautés du petit écran et la présence de nombreuses stars.

Du 17 au 20 juin, les Terrasses du Casino de Monte-Carlo accueillent le festival UPAINT. 14 Street Artistes vont y réaliser des oeuvres sous les yeux du public.

Dès ce 17 juin et jusqu’au 22 novembre, le Nouveau Musée National de Monaco – Villa Sauber présente une exposition dédiée au photographe australien Helmut Newton.

Mardi 21 juin, de 17h45 à 20h, profitez d’une séance de yoga gratuite pour fêter le solstice d’été. Chacun peut venir, rendez-vous sur les terrasses du soleil du Casino de Monte-Carlo.

Mardi également, la fête de la musique va battre son plein. Après deux ans d’absence, la scène sera de retour sur le Port de Monaco avec un concert évènement du groupe « Skip the Use ». Première partie : DJ Afroman Radio.

Vendredi prochain, le 24 juin, le rappeur MC Solaar remonte sur scène et offrira une prestation inédite en s’entourant de The New Big Band Project dirigé par Issam Krimi. 20h30 au Grimaldi Forum de Monaco.

