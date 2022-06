Le 21 juin, la mairie de Monaco organise un concert qui s’annonce énergique.

L’année dernière, la soul avait charmé les spectateurs pour la Fête de la Musique au Fort Antoine. Cette année, retour sur le Port de Monaco et place au rock avec le très connu groupe français SKIP THE USE. À l’occasion de la sortie de leur nouvel album Human Disorder, sorti fin mars, ils interpréteront leurs nouvelles chansons.

Pour effectuer la transition en douceur, par rapport à l’année dernière, le DJ Afroman Radio, assurera la première partie dans un univers soul, funk, deep house et break beat.

Évidemment, Fête de la Musique oblige, de nombreux autres groupes de musiques animeront les différents quartiers de la ville, tout au long de la journée.

L’entrée est libre et gratuite, cependant, venez au quai Albert Ier dès 19h30 pour être certain d’être bien placé pour le début du concert à 20h30.

Programme complet de la journée