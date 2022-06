Le cinéma en plein air de la Principauté rouvre ce samedi 18 juin.

C’est un plaisir estival incontournable : profiter de la douceur des températures de soirée pour apprécier un bon film dans un cinéma en plein air. Le Monaco Open Air Cinema rouvre d’ailleurs ce samedi 18 juin et a dévoilé sa programmation.

Jurassic World : Le Monde d’après, Top Gun : Maverick, Buzz l’Eclair, Elvis, The Batman… Il y en a pour tous les goûts ! A vous de choisir le film qui vous plaît le plus et profiter d’un moment magique au pied du Rocher, sur un écran géant de 220m2 (le plus grand d’Europe !) Vous trouverez sur place coussins, canapés et fauteuils pour plus de confort. Et en plus, les chiens sont acceptés ! Attention toutefois : les films sont diffusés en version originale, sous-titrée en français.

© The Monaco Open Air Cinema

Infos pratiques :

Parking du Chemin des pêcheurs, sortie niveau 2, 98000 Monaco

Heure d’ouverture : 20h45 – Séance : 21h30 – Début du Film : 22h00

Tarif normal : 11,50€ / Etudiant : 9,00€

« The Monaco Open Air Cinema » ne prend aucune réservation et les billets ne peuvent pas s’acheter en ligne. Il faudra donc vous rendre sur place.

Plus d’informations au + 377 93 25 86 80