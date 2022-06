La Mairie de Monaco a concocté tout un programme pour profiter du soleil en Principauté.

L’été sonne le retour des animations estivales. Après deux années d’absence dues au Covid, Jean-Marc Déoriti-Castellini, adjoint au Maire en charge de l’animation a présenté le programme lors d’une conférence de presse.

Splash Party

Le 15 juin, la grande fête destinée aux jeunes de 12 à 17 ans aura lieu au Stade Nautique Rainier III. DJ et boissons non alcoolisées à volonté pendant tout l’après-midi.

Street Art Challenge Junior

Du 17 au 20 juin, un concours d’art urbain aura lieu en direct. Trois équipes de collégiens et de lycéens s’affronteront en graffant sur les Terrasses du Casino.

Fête de la Musique

Le 21 juin, toute la journée et partout dans la ville auront lieu des concerts. Pour terminer en beauté, le groupe Skip The Use clôturera la journée avec un concert rock sur le Port de Monaco.

Soirées au Square Gastaud

Du 6 juillet au 24 août, tous les mercredis, huit soirées musicales seront prévues : quatre pour les enfants et quatre pour les adultes, en alternance.

U Sciaratu

Le 8 juillet à 18 heures, le Carnaval reprend du service. Sur le thème de l’Afrique, parades, troupes musicales et ateliers ludiques animeront les rues du Rocher. À 22h, un DJ assurera l’ambiance sur la Place de la Mairie.

Les activités en plein air du Port

Du 14 juillet au 21 août, le Port de Monaco accueillera un carrousel, du basket, des motos et des karts électriques pour tous les âges. Le tout sous des zones ombragées et végétalisées pour mieux supporter les chaudes journées d’été.

Feux d’artifice

Le 30 juillet et le 13 août à 22 heures, des feux d’artifice seront tirés et seront suivis de concerts sur le Quai Albert Ier.

