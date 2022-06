Tenetevi forte, arriva il programma di Monaco Tribune per questa settimana ricca di eventi.

Il 17 e 18 giugno, il Museo di Antropologia di Monaco organizza due giornate particolari. In programma visite VIP e laboratori per le Giornate Europee dell’Archeologia.

Maggiori informazioni

Questo venerdì alle 21:30, appuntamento al Cinéma d’été di Monaco per il concerto “Musique pour l’Ocean”. Quattro artisti americani renderanno omaggio all’oceano tra arie classiche e contemporanee.

Maggiori informazioni

Il cinema all’aperto del Principato riapre questo sabato 18 giugno. Per il mese di giugno e luglio sono in programma una decina di film.

Maggiori informazioni

Dal 17 al 21 giugno si svolgerà il Festival della Televisione di Monte-Carlo. Saranno lanciate le ultime novità del piccolo schermo alla presenza di diverse star.

Maggiori informazioni

Dal 17 al 20 giugno, le Terrazze del Casino di Monte-Carlo accoglieranno il festival UPAINT. 14 street artist realizzeranno le loro opere sotto gli occhi del pubblico.

Maggiori informazioni

Dal 17 giugno e fino al 22 novembre, il Nuovo Museo Nazionale di Monaco – Villa Sauber presenta una mostra dedicata al fotografo australiano Helmut Newton.

Maggiori informazioni

Martedì 21 giugno, dalle 17:45 alle 20:00, godetevi una sessione di yoga gratuita per festeggiare il solstizio d’estate. Appuntamento sulle terrazze del Casino di Monte-Carlo. Siete tutti i benvenuti!

Plus d’infos

Sempre martedì, la festa della musica darà del suo meglio. Dopo due anni di assenza, il palcoscenico tornerà al Porto di Monaco per un concerto evento del gruppo “Skip the Use”. Nella prima parte si esibirà il DJ Afroman Radio.

Maggiori informazioni

Venerdì 24 giugno il rapper MC Solaar torna in scena per una performance inedita accompagnata da The New Big Band Project e diretta da Issam Krimi. Appuntamento al Grimaldi Forum di Monaco alle 20:30.

Maggiori informazioni