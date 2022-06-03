61-й фестиваль пройдет с 17 по 21 июня. Он обещает преподнести несколько сюрпризов.
Телевизионный фестиваль Монте-Карло — одно из неповторимых событий в Княжестве. С момента создания в 1961 году с легкой руки Князя Ренье III, фестиваль очаровывает любителей сериалов, приезжающих со всех уголков планеты, чтобы открыть для себя новые жемчужины голубого экрана и встретиться с любимыми знаменитостями.
61 год спустя событие является старейшим фестивалем в мире, посвященным этой теме. Старейшим, и, одновременно, самым новаторским. Для Лорана Пюонса (Laurent Puons), руководителя группы Monaco Mediax, которая стоит во главе фестиваля Телевидения, новаторство присуще фестивалю с первых дней: «Можно безошибочно сказать, что Князь Ренье III был предтечей и визионером в том, что касается могущества этой индустрии сегодня! Вот уже около двадцати лет почетный руководитель фестиваля – Князь Альбер II. Он столь же прозорлив, поскольку умеет адаптировать событие таким образом, чтобы оно лучше всего отвечало нуждам этой индустрии».
Раскрытие новых талантов
Цифровые платформы позволяют быть ближе к публике и должным образом прорекламировать мероприятие. Организаторы не останавливаются на достигнутом и считают делом чести постоянное обновление: «Фестиваль всегда был первопроходцем. Например, именно наш фестиваль в 2018 году открылся с показа фильма, вышедшего в свет именно на цифровой платформе. Речь идет о фильме «Джек Райан» (Jack Ryan), выпущенном компанией Амазон. Мы каждый год пересматриваем свою деятельность. То, что работало в 2021 году, наверняка не пройдет в 2022 », — комментирует Лоран Пюонс.
Среди новинок этого года – создание двух новых Премий. Это, прежде всего, «Премия зрительских симпатий», созданная в партнерстве с BetaSeries и относящаяся к основной программе. Одиннадцать фанатов сериалов, выбранных BetaSeries, смогут проголосовать на защищённой онлайн-платформе.
Сериал вызывает у вас зависимость, кино этого сделать не может.
Во-вторых, это «Золотая Нимфа самому многообещающему актёру», которая пополнит ряд уже существующих: «Почётной Нимфы» за вклад в киноискусство и «Хрустальной Нимфы». Эта особая премия вознаградит молодые таланты, «тех, кто пока не известен, но имеет огромный потенциал», — уточняет Лоран Пюонс. В этом году это будет французский актер Тео Кристин (Théo Christine), который на церемонии открытия будет награжден за сериалы «Стыд» (Франция)» (SKAM France) и «Supreme: Бунтарский рэп» (Suprêmes).
Наконец, чтобы воздать честь минувшему десятилетию, в этом году на фестиваль приглашены десять его бывших председателей. Семеро подтвердили свое участие, и фанаты увидят на красной дорожке Эрика Клоуза (Eric Close), Дэнни Гловера (Danny Glover), Майкла Хёрста (Michael Hirst), Джейсона Пристли (Jason Priestley), Джейн Сеймур (Jane Seymour), Рона Перлмана (Ron Perlman) и Рикки Уиттла (Ricky Whittle).
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Могут ли сериалы превзойти кино?
Для Лорана Пюонса в этом нет никакого сомнения. Телесериалы сегодня занимают, по крайней мере, такое же место, что и кинематограф. И если пандемия и сыграла свою роль, для вице-президента Monaco Mediax граница между малым и большим экраном стерлась задолго до этого: «Кризис, связанный с ковидом, и режим самоизоляции увеличили время, которое люди проводят перед экраном. Показатели цифровых площадок значительно выросли. Но лично я уже лет пять вижу, что границы между сериалами и кино больше нет. Я не удивлюсь, если однажды Том Круз сыграет в сериале. (…) Сегодня некоторые актеры из сериалов более известны, чем актеры кино».
Если раньше фестиваль насчитывал от пяти до шести тысяч зрителей, то, благодаря растущему увлечению публики, теперь он может привлечь еще больше зрителей: «Если вы идете на американский блокбастер в кино, то фильм начинается и заканчивается. Если актеры не играют в другом фильме, вы их забудете. Тогда как в случае сериала люди с нетерпением ждут выхода нового сезона. Посмотрите на феномен «Игры Престолов», «Отчаянных домохозяек», «Ходячих мертвецов»… Сериал вызывает у вас зависимость, кино этого сделать не может».
Новые форматы, новое содержание, новые актеры… Ключевое слово для Телевизионного фестиваля Монте-Карло – инновация. Лоран Пюонс занимает свой пост уже десять лет, и не намерен отступать от этого принципа: «Когда я встал во главе фестиваля, то захотел продолжать развивать его, потому что у него огромный потенциал. (…) Нам удалось за минувшие десять лет сделать то, чего не удалось сделать ни одному фестивалю: позволить фанатам встретиться со звездами в идеальных условиях. (…) И, к тому же, необходимо помнить, что фестиваль запустил самые важные сериалы: «Хор» (Glee), «Игра Престолов» (Game of Thrones), «Остаться в живых» (Lost), «Отчаянные домохозяйки» (Desperate Housewives) впервые были представлены на фестивале. 90% самых успешных сериалов были сначала представлены на фестивале Телевидения Монте-Карло, это невероятно!»
Практическая информация:
- Когда: с 17 по 21 июня 2022
- Вход свободный
- Абонемент #OMG: 49 евро
- VIP-абонемент: от 690 евро
- Бронирование и дополнительная информация — на сайте фестиваля