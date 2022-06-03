61-й фестиваль пройдет с 17 по 21 июня. Он обещает преподнести несколько сюрпризов.

Телевизионный фестиваль Монте-Карло — одно из неповторимых событий в Княжестве. С момента создания в 1961 году с легкой руки Князя Ренье III, фестиваль очаровывает любителей сериалов, приезжающих со всех уголков планеты, чтобы открыть для себя новые жемчужины голубого экрана и встретиться с любимыми знаменитостями.

61 год спустя событие является старейшим фестивалем в мире, посвященным этой теме. Старейшим, и, одновременно, самым новаторским. Для Лорана Пюонса (Laurent Puons), руководителя группы Monaco Mediax, которая стоит во главе фестиваля Телевидения, новаторство присуще фестивалю с первых дней: «Можно безошибочно сказать, что Князь Ренье III был предтечей и визионером в том, что касается могущества этой индустрии сегодня! Вот уже около двадцати лет почетный руководитель фестиваля – Князь Альбер II. Он столь же прозорлив, поскольку умеет адаптировать событие таким образом, чтобы оно лучше всего отвечало нуждам этой индустрии».

Вице-президент Monaco Mediax Лоран Пюонс – © Телевизионный фестиваль Монте-Карло

Раскрытие новых талантов

Цифровые платформы позволяют быть ближе к публике и должным образом прорекламировать мероприятие. Организаторы не останавливаются на достигнутом и считают делом чести постоянное обновление: «Фестиваль всегда был первопроходцем. Например, именно наш фестиваль в 2018 году открылся с показа фильма, вышедшего в свет именно на цифровой платформе. Речь идет о фильме «Джек Райан» (Jack Ryan), выпущенном компанией Амазон. Мы каждый год пересматриваем свою деятельность. То, что работало в 2021 году, наверняка не пройдет в 2022 », — комментирует Лоран Пюонс.

Среди новинок этого года – создание двух новых Премий. Это, прежде всего, «Премия зрительских симпатий», созданная в партнерстве с BetaSeries и относящаяся к основной программе. Одиннадцать фанатов сериалов, выбранных BetaSeries, смогут проголосовать на защищённой онлайн-платформе.

Сериал вызывает у вас зависимость, кино этого сделать не может.

Во-вторых, это «Золотая Нимфа самому многообещающему актёру», которая пополнит ряд уже существующих: «Почётной Нимфы» за вклад в киноискусство и «Хрустальной Нимфы». Эта особая премия вознаградит молодые таланты, «тех, кто пока не известен, но имеет огромный потенциал», — уточняет Лоран Пюонс. В этом году это будет французский актер Тео Кристин (Théo Christine), который на церемонии открытия будет награжден за сериалы «Стыд» (Франция)» (SKAM France) и «Supreme: Бунтарский рэп» (Suprêmes).

Наконец, чтобы воздать честь минувшему десятилетию, в этом году на фестиваль приглашены десять его бывших председателей. Семеро подтвердили свое участие, и фанаты увидят на красной дорожке Эрика Клоуза (Eric Close), Дэнни Гловера (Danny Glover), Майкла Хёрста (Michael Hirst), Джейсона Пристли (Jason Priestley), Джейн Сеймур (Jane Seymour), Рона Перлмана (Ron Perlman) и Рикки Уиттла (Ricky Whittle).

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Могут ли сериалы превзойти кино?

Для Лорана Пюонса в этом нет никакого сомнения. Телесериалы сегодня занимают, по крайней мере, такое же место, что и кинематограф. И если пандемия и сыграла свою роль, для вице-президента Monaco Mediax граница между малым и большим экраном стерлась задолго до этого: «Кризис, связанный с ковидом, и режим самоизоляции увеличили время, которое люди проводят перед экраном. Показатели цифровых площадок значительно выросли. Но лично я уже лет пять вижу, что границы между сериалами и кино больше нет. Я не удивлюсь, если однажды Том Круз сыграет в сериале. (…) Сегодня некоторые актеры из сериалов более известны, чем актеры кино».

© Телевизионный фестиваль Монте-Карло

Если раньше фестиваль насчитывал от пяти до шести тысяч зрителей, то, благодаря растущему увлечению публики, теперь он может привлечь еще больше зрителей: «Если вы идете на американский блокбастер в кино, то фильм начинается и заканчивается. Если актеры не играют в другом фильме, вы их забудете. Тогда как в случае сериала люди с нетерпением ждут выхода нового сезона. Посмотрите на феномен «Игры Престолов», «Отчаянных домохозяек», «Ходячих мертвецов»… Сериал вызывает у вас зависимость, кино этого сделать не может».

Новые форматы, новое содержание, новые актеры… Ключевое слово для Телевизионного фестиваля Монте-Карло – инновация. Лоран Пюонс занимает свой пост уже десять лет, и не намерен отступать от этого принципа: «Когда я встал во главе фестиваля, то захотел продолжать развивать его, потому что у него огромный потенциал. (…) Нам удалось за минувшие десять лет сделать то, чего не удалось сделать ни одному фестивалю: позволить фанатам встретиться со звездами в идеальных условиях. (…) И, к тому же, необходимо помнить, что фестиваль запустил самые важные сериалы: «Хор» (Glee), «Игра Престолов» (Game of Thrones), «Остаться в живых» (Lost), «Отчаянные домохозяйки» (Desperate Housewives) впервые были представлены на фестивале. 90% самых успешных сериалов были сначала представлены на фестивале Телевидения Монте-Карло, это невероятно!»

Практическая информация: