Завершился ежегодный Каннский кинофестиваль. Редакция Monaco Tribune предлагает вам обзор самых запоминающихся моментов этих одиннадцати дней, посвящённых кино, звездам и красным ковровым дорожкам.

Красная дорожка Каннского кинофестиваля была едва различима из-за огромного количества звёзд! Щелкающие затворами камер фотографы смогли увековечить сотни из них: в элегантных смокингах с галстуками-бабочками и в роскошных сверкающих платьях. Вечером 24 мая фестиваль отметил своё семидесятипятилетие, по случаю которого, к вящему удовольствию фотографов, по ступеням Дворца фестивалей взошла 121 звезда мирового кинематографа

©YouTube — Официальный канал Festival de Cannes Officiel

Том Круз и «Топ Ган: Мэверик». Невозможно не отметить приезд Тома Круза, который прибыл в Канны 18 мая, чтобы представить вне конкурсной программы свой последний фильм «Топ Ган: Мэверик». После нескольких интервью и фотосессий с поклонниками актер поднялся по ступенькам Дворца фестивалей вместе со съемочной группой фильма. Однако по-настоящему незабываемым это появление актёра стало благодаря сопровождению пилотажной группы «Патруль де Франс» и восьми реактивным самолётам Alpha Jet, пролетевшим над набережной Круазетт на скорости почти 600 км/ч. После премьеры фильма, заслужившего овации публики, актёр был удостоен почётной «Золотой пальмовой ветви» Каннского кинофестиваля.

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Неповторимый ритм фестивалю задают многочисленные конференции, фотосессии знаменитостей, значимые частные вечеринки, неутомимые фотографы, караулящие звёзд у выхода из отелей и так далее. Сердце города билось в этом ритме в течение всего фестиваля. По пути от Дворца фестивалей до отеля Martinez невозможно было не повстречаться со звездой.

Съёмочная группа фильма «Треугольник печали» ©YouTube — Официальный канал Festival de Cannes Officiel

Наконец, мероприятие всегда завершается традиционной церемонией награждения. Золотая пальмовая ветвь 75-го Каннского фестиваля присуждена картине «Треугольник печали» шведского режиссера Рубена Эстлунда. Жюри покорила эта сатирическая картина о жизни сверхбогатых и влиятельных людей. К слову, в 2017 году режиссер уже получил «Золотую пальмовую ветвь» за картину «Квадрат».

В ходе фестиваля было сделано ещё одно важное объявление. 26 мая мэр Канн Дэвид Лиснард совместно с директором фестиваля Тьерри Фремо объявили об открытии в 2028 году Международного музея кино в Каннах. Комплекс площадью 18300 кв.м., сочетающий последние достижения развлекательной индустрии и технического оснащения, будет посвящён мировому кинематографу и Каннскому кинофестивалю. Кульминацией двухчасового визита для посетителей станет возможность подняться по ступеням легендарного Дворца фестивалей.