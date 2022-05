Il Festival di Cannes si è già concluso. La redazione ha riassunto questi 11 giorni di cinema, star e passerelle.

Ne sono passate di star sul red carpet di Cannes! I fotografi ne hanno immortalate centinaia, chi con smoking e papillon, chi in abiti scintillanti. La sera del 24 maggio, il Festival ha celebrato la sua 75ª edizione con la famosa Montée des Marches, la passerella all’ingresso delle proiezioni, che quest’anno ha visto sfilare 121 star internazionali.

©YouTube – Festival de Cannes Officiel

Tom Cruise e Top Gun: Maverick. Come non parlare della giornata del 18 maggio, segnata dall’arrivo di Tom Cruise a Cannes per presentare (categoria fuori competizione) Top Gun: Maverick? Dopo diverse interviste e qualche foto con i fan, l’attore ha attraversato il red carpet con il cast del film. Una passerella alquanto particolare, visto il passaggio degli otto Alpha Jet della Patrouille de France, la frecce tricolori transalpine, che l’hanno accompagnato volando sulla Croisette a 600kkm/h. Il pubblico ha decisamente gradito il film acclamandolo con un’importante standing ovation. Una giornata di successo per l’attore americano, che ha anche ricevuto una Palma d’oro d’onore.

Il Festival è fatto anche di conferenze, photocall, qualche serata privata e appostamenti per immortalare le star che escono dagli hotel… Ancora una volta, Cannes si è concentrata proprio su di loro: impossibile non incrociare una star dal Palasi all’Hotel Martinez.

Il cast del film Triangle of Sadness. ©YouTube – Festival de Cannes Officiel

Infine, l’evento si è concluso con la tradizionale consegna dei premi. Quest’anno, Ruben Östlund ha vinto la Palma d’Oro per il film Triangle of Sadness, una commedia molto critica, a tratti irriverente, sul mondo degli influencer. Il regista svedese aveva già ricevuto una Palma d’Oro cinque anni fa per The Square.

Parallelamente al Festival, il 26 maggio c’è stato un annuncio importante! Il sindaco di Cannes David Lisnard, insieme al direttore del Festival Thierry Frémaux, ha annunciato l’apertura nel 2028 del Museo Internazionale del Cinema a Cannes. 18.300m² dedicati al cinema e al Festival tra divertimento e tecnica. La visita di due ore terminerà con una passerella sulle scale del Palais.