Фестиваль, ставший глотком свежего воздуха в киноиндустрии, возвращается в Монако с 31 мая по 3 июня.

Крупные события киноиндустрии не перестают радовать поклонников седьмого вида искусств: после кинофестиваля в Монте-Карло и Каннского кинофестиваля, в Гримальди Форуме состоится второй фестиваль потокового кино Monaco Streaming Film Festival. С 31 мая по 3 июня он даст возможность познакомиться с новинками индустрии, которые транслируются на стриминговых платформах, и отметит лучшие из них.

Насыщенная четырёхдневная программа включает в себя предварительные показы, церемонии награждения, конференции и гала-ужины, где зрители смогут встретиться с актёрами и профессионалами индустрии.

Положение обязывает: 23 фильма и сериала и 80 короткометражных фильмов будут транслироваться не только в кинозале, но и в прямом эфире на сайте мероприятия.

На данный момент названия фильмов и сериалов еще не были обнародованы, но мы обязательно будем держать Вас в курсе.

Каждый показ в кинозале или в Интернете будет бесплатным, чего нельзя сказать об участии в конференциях и гала-ужинах.

Более подробная информация и бронирование билетов — на сайте Monaco Streaming Film Festival