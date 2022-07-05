В этом году планируется провести два вечера: один в июле и один в августе.

В Княжестве засияет небо! Этим летом, Мэрия Монако организует два вечера фейерверков, с началом в 10 часов вечера. Приходите и насладитесь этими двумя волшебными вечерами на набережной Альбера I:

Первый вечер фейерверков состоится в субботу 30 июля. После чего состоится DJ-вечеринка.

Второй вечер пройдет в субботу 13 августа. После салюта состоится дискотека при участии группы High Energy.

На оба вечера можно попасть без предварительной записи и абсолютно бесплатно.