Le célèbre créateur de la chaussure à semelle rouge se dévoile dans une expo itinérante intitulée « L’Exhibition[niste] ».

L’exposition était très attendue et enfin la voilà : à partir de ce samedi 9 juillet – et jusqu’au 28 août prochain – Christian Louboutin présente l’étendue de son œuvre en Principauté, après une première expo au Palais de la Porte Dorée à Paris, en 2020.

Une scénographie étendue sur 2 000 m² et 14 salles, où les visiteurs pourront découvrir les sources d’inspiration monégasques du créateur, ainsi que ses nouvelles collaborations, dont un projet exceptionnel en cours d’élaboration avec le plasticien britannique Allen Jones, qui bénéficie d’ailleurs d’un espace complètement immersif.

Trente ans de rétrospective, où se mêlent créativité et curiosité, réunis dans un parcours bien spécifique. Avec le « Musée Imaginaire », les objets du panthéon personnel de Christian Louboutin, ainsi que des œuvres patrimoniales et artistiques empruntées dans des collections publiques et privées (dont une partie provenant de collections monégasques) seront à l’honneur.

LIRE AUSSI : A quoi ressemblera le Bal de la Rose cette année ?

© Direction de la Communication / Michael Alesi

On y trouvera, par exemple, des éléments qui rappelleront l’amour de Louboutin pour la danse, à travers l’héritage des Ballets russes, mais aussi sa passion pour l’art africain et l’Asie, l’influence Pop de Warhol, le génie photographique d’Helmut Newton ou encore sa fascination pour l’univers océanographique.

LIRE AUSSI : « Newton, Riviera » : expo photo provocatrice et sulfureuse à la Villa Sauber

Et bien sûr, les chaussures ne sont pas en reste avec une sélection de pièces exceptionnelles, dont certains modèles uniques. A découvrir également, des vitraux réalisés par la Maison du Vitrail, un palanquin d’argent sévillan ou encore un théâtre sculpté au Bhoutan, témoignages des nombreuses collaborations menées entre Louboutin et certains artistes.

© Direction de la Communication / Michael Alesi

« Il y a des centaines de souliers, des centaines d’œuvres, de photographies, de films… C’est une exposition extrêmement généreuse, où on plonge vraiment dans un univers », commente Olivier Gabet, commissaire de l’exposition, au micro de Monaco Info.

LIRE AUSSI : De splendides papillons colorés s’invitent en Principauté

Infos pratiques :