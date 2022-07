La Princesse de Hanovre et le créateur Christian Louboutin ont choisi un thème bien précis…

C’est l’un des événements les plus importants du calendrier monégasque. Le traditionnel Bal de la Rose, exceptionnellement décalé du mois de mars au 8 juillet 2022 en raison de la pandémie de Covid-19, approche à grands pas !

© Monte-Carlo Société des Bains de Mer

Et pour cette soirée d’exception, donnée sous le Haut Patronage du Prince Albert II dans la Salle des Etoiles du Sporting, la Princesse Caroline et son ami Christian Louboutin, à qui la direction artistique a été confiée, ont choisi pour thème : « Les Années 20, le retour ».

Tout a donc été pensé pour faire revivre cette époque si particulière aux convives. A commencer par le décor, où le chic et le glamour d’Hollywood et Paris du siècle dernier s’entremêlent. De l’entrée à la scène, les invités sont propulsés tout droit dans les années folles.

© Monte-Carlo Société des Bains de Mer

Côté musique, les artistes n’ont pas été choisis au hasard. Le collectif House of Drama a créé pour l’occasion un spectacle coloré et atypique, où seront mise en avant les courants du Bahaus, jusqu’au disco, en passant par l’Art Deco.

Le pianiste compositeur et artiste de cabaret Charly Voodoo, la star du burlesque Dita Von Teese, la chorégraphe et danseuse Amélie Poulain, l’artiste aux patins à roulettes à talons Marawa, la diva disco Corine et le DJ Amina seront également de la partie.

Comme le veut la tradition, cette 66e édition du Bal de la Rose, organisée avec la participation de Stéphane Bern, sera donnée au profit de la Fondation Princesse Grace, qui vient en aide aux enfants hospitalisés et à leurs familles.