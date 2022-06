Une toute nouvelle exposition vient de poser ses valises à la G&M Design Gallery.

C’est au 11 avenue Princesse Grace, dans la galerie de Tina Green, que l’artiste britannique Adam Bricusse présente son exposition « IMMERSE ». Animaux, samouraïs, pirates, mais aussi et surtout ailes de papillons géantes et chatoyantes ornent désormais les murs noirs de la G&M Design Gallery.

L’artiste, né à Londres en 1964, aime jouer avec les contrastes et les oppositions, comme la vie et la mort ou le sexe et la violence. A travers ses œuvres, ce sont ses propres émotions et ses propres instincts qu’il dépeint.

© Adam Bricusse

Vous pourrez admirer le travail d’Adam Bricusse jusqu’au 10 septembre prochain.

Infos pratiques :