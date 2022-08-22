Шестнадцатый джазовый фестиваль пройдет с 9 ноября по 4 декабря в Опере Гарнье Монте-Карло.

Вниманию любителей и фанатов джаза! Знаменитый джазовый фестиваль в Монте-Карло опубликовал свою шестнадцатую программу. Он пройдет с 9 ноября по 4 декабря в роскошном зале Оперы Гарнье Монте-Карло. В программе — одиннадцать многообещающих представлений: джаз, блюз, рок и поп-музыка, конференции и даже кино – фильм «Let’s get Lost», посвященный трубачу Чету Бейкеру.

Еще одно значимое выступление – концерт воспитанников Академии Ренье III, которые исполнят джазовые и поп-стандарты. Фестиваль закончится спектаклем Чилли Гонсалеса «A Very Chilly Christmas» в преддверии Рождества.

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Полная программа:

Среда 9 ноября: Квартет «A Moodswing Reunion»: Джошуа Редман – Брэд Мелдау – Кристиан Макбрайд – Брайан Блэйд

Квартет «A Moodswing Reunion»: Джошуа Редман – Брэд Мелдау – Кристиан Макбрайд – Брайан Блэйд Суббота 12 ноября: Мастер-класс Алекса Джаффрей: «Почему вы наконец полюбите джаз»

Мастер-класс Алекса Джаффрей: «Почему вы наконец полюбите джаз» Среда 23 ноября: Jethro Tull

Jethro Tull Четверг 24 ноября: Jazz & Cuba – Ришар Бона / Альфредо Родригес – Rubalcaba

Jazz & Cuba – Ришар Бона / Альфредо Родригес – Rubalcaba Воскресенье 27 ноября: Magma и Филармонический оркестр Монте-Карло

Magma и Филармонический оркестр Монте-Карло Вторник 29 ноября: Академия Ренье III: джазовая и современная музыка

Академия Ренье III: джазовая и современная музыка Среда 30 ноября: Софьян Памар – Сесиль Маклорин Сальван и Салливан Фортнер

Софьян Памар – Сесиль Маклорин Сальван и Салливан Фортнер Четверг 1 декабря: Фильм «Let’s get Lost» памяти Чета Бейкера

Фильм «Let’s get Lost» памяти Чета Бейкера Пятница 2 декабря: Мелоди Гардо

Мелоди Гардо Суббота 3 декабря: Ришар Гальяно – Ануар Брагем Квартет

Ришар Гальяно – Ануар Брагем Квартет Воскресенье 4 декабря: «A Very Chilly Christmas» – Чилли Гонсалес

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