La seizième édition de l’événement se tiendra du 9 novembre au 4 décembre à l’Opéra Garnier Monte-Carlo.

Avis aux amateurs et passionnés de jazz ! Le célèbre Monte-Carlo Jazz Festival a dévoilé la programmation de sa seizième édition, qui se déroulera du 9 novembre au 4 décembre prochains, dans le somptueux cadre de l’Opéra Garnier Monte-Carlo. Au programme : onze dates à ne pas manquer, avec musiques jazz, blues, rock et pop, conférences et même cinéma, avec « Let’s get Lost » : un hommage au trompettiste Chet Baker avec projection cinématographique.

Autre temps fort à ne pas manquer : le concert donné par les élèves de l’Académie Rainier III, qui proposeront des standards du jazz et de la pop. Le festival s’achèvera par « A Very Chilly Christmas » : un spectacle proposé par le compositeur Chilly Gonzales, à l’approche des fêtes de Noël.

Programme complet :

Mercredi 9 novembre : A Moodswing Reunion : Redman – Mehldau – Mcbride – Blade

: A Moodswing Reunion : Redman – Mehldau – Mcbride – Blade Samedi 12 novembre : Master class par Alex Jaffray : « Pourquoi vous allez enfin aimer le Jazz »

: Master class par Alex Jaffray : « Pourquoi vous allez enfin aimer le Jazz » Mercredi 23 novembre : Jethro Tull

: Jethro Tull Jeudi 24 novembre : Jazz & Cuba – Bona/Rodriguez – Rubalcaba

: Jazz & Cuba – Bona/Rodriguez – Rubalcaba Dimanche 27 novembre : Magma et l’Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo

: Magma et l’Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo Mardi 29 novembre : Académie Rainier III : Jazz & Modern Music

: Académie Rainier III : Jazz & Modern Music Mercredi 30 novembre : Sofiane Pamart — Cécile McLorin Salvant & Sullivan Fortner

: Sofiane Pamart — Cécile McLorin Salvant & Sullivan Fortner Jeudi 1 er décembre : Projection « Let’s get Lost » Hommage à Chet Baker

: Projection « Let’s get Lost » Hommage à Chet Baker Vendredi 2 décembre : Melody Gardot

: Melody Gardot Samedi 3 décembre : Richard Galliano — Anouar Brahem Quartet

: Richard Galliano — Anouar Brahem Quartet Dimanche 4 décembre : « A Very Chilly Christmas » – Chilly Gonzales

Infos pratiques :