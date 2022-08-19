Бизнесмен – житель Монако – со счастливой улыбкой в окружении дочери Лени, сына Натана Фалько и бывшей супруги Элизабетты Грегорачи.

В начале августа Флавио Бриаторе поделился этим очаровательным семейным портретом на своей страничке в Инстаграме. Бизнесмен окружен своими детьми – Лени Клюм, 2004 года рождения, от модели Хайди Клум, и Натаном Фалько Бриаторе, 2010 года рождения, от актрисы Элизабетты Грегорачи. Элизабетта на этой солнечной фотографии стоит рядом со своим сыном и бывшим супругом.

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Эта фотография напоминает другую, сделанную на Гран-при Монако, на которой Флавио Бриаторе запечатлен с тремя своими бывшими спутницами: Элизабеттой Грегорачи, Хайди Клум и Наоми Кэмпбелл.