У Флавио Бриаторе тысяча жизней, и он преуспевает во всем, что делает. От коммерческого директора группы Benetton до Формулы 1, ресторанов Cova и Crazy Pizza — предприниматель раскрывает секреты своего успеха.

В интервью Wall Street Italia резидент Монако говорит, что стремление добиться успеха в жизни пришло к нему в Княжестве. Во время поездки в Монако с друзьями он увидел большие яхты и их богатых владельцев, и его осенило. Он убежденно сказал своим друзьям: «Если у них все получилось, я не вижу причин, почему мы должны оставаться в Кунео». По его словам, «этот опыт стимулировал его».

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Затем он применил тот же рецепт ко всем своим проектам: «У вс должна быть конкретная идея и хорошее знание рынка. (…) Вы должны следовать очень строгому руководству, начиная с точки А и заканчивая точкой Я. (…) Все наши бренды рождаются из одной и той же философии, а это, прежде всего, сильная и преданная команда. Это гарантия успеха. Что касается ресторанного бизнеса, секрет заключается в обслуживании, если обслуживание превосходное, клиент будет доволен (…) Тогда вы всегда должны стремиться к самосовершенствованию, обновлению и не принимать успех как должное».

Теперь, как признается сам Флавио, у него есть все, но ему по-прежнему нравится «создавать новые рабочие места» и новые заведения, если они «полезны для всего общества».

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В 2022 году проекты не прекращаются, наоборот. Ожидается, что Бриаторе откроет новый бутик Billionaire на Миконосе, а затем сосредоточится на Ближнем Востоке. Флавио Бриаторе также планирует экспортировать Twiga в Рим и открыть еще несколько ресторанов Crazy Pizza.