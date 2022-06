Flavio Briatore a mille vies et réussit tout ce qu’il entreprend. De directeur commercial du groupe Benetton, à la Formule 1 en passant par les restaurants Cova ou Crazy Pizza, l’entrepreneur livre les secrets de sa réussite.

Dans une interview donnée au Wall Street Italia, le résident monégasque indique que sa volonté de réussir dans la vie lui est venue à Monaco. Alors qu’il était en voyage en Principauté avec des amis, il a eu un déclic en voyant les grands yachts et leurs riches propriétaires. Il a alors dit à ses amis, avec conviction : « s’ils ont réussi, je ne vois pas pourquoi nous devrions rester à Cuneo. » Selon lui, « cette expérience [l’]a stimulé. »

LIRE AUSSI : Découvrez l’incroyable propriété de Flavio Briatore à Monte-Carlo

Par la suite, il a appliqué la même recette pour tous ses projets : « il faut avoir une idée précise et bien connaître le marché. (…) Il faut suivre une ligne directrice très stricte, partir d’un point A pour arriver à un point Z. (…) Toutes nos marques naissent de la même philosophie qui est, en premier lieu, une équipe forte et fidèle. C’est la garantie du succès. En ce qui concerne la restauration, le secret réside dans le service, si le service est excellent, le client sera satisfait. (…) Ensuite, il faut toujours chercher à s’améliorer et se renouveler et ne pas prendre le succès pour acquis. »

A présent, Flavio Briatore l’avoue lui-même, après toutes ces réussites, « il ne me manque plus rien », cependant, il prend toujours plaisir à « créer de nouveaux emplois » et de nouveaux établissements tant qu’ils sont « utiles à toute la société. »

LIRE AUSSI : On a testé pour vous : la nouvelle pâtisserie Cova sur le Larvotto

En 2022, les projets ne s’arrêtent pas, au contraire. Il devrait ouvrir une nouvelle boutique Billionaire à Mykonos, pour ensuite se focaliser sur le Moyen-Orient. Flavio Briatore compte aussi exporter le Twiga à Rome et ouvrir de nombreux autres Crazy Pizza.