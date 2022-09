Ecco alcune attività da svolgere nel Principato questo weekend e la settimana prossima.

Ballo del Mercato

Passate un fine settimana all’insegna del relax e del divertimento al Ballo del Mercato, che si terrà presso Place d’Armes venerdì 9 settembre. A questo evento gratuito, di convivialità e senza prenotazione i commercianti della Halle gourmande vi proporranno un’ampia varietà di piatti e prodotti da assaggiare.

Munegu Repair Cafe

Date una nuova vita ai vostri oggetti e vestiti danneggiati partecipando alla terza edizione del Munegu Repair Cafe, che si terrà sabato 10 settembre dalle 15:30 alle 18:00. Si tratta di un’iniziativa ecologica e conveniente resa possibile grazie a una squadra di sarti e di tuttofare che sarà presente sul posto. L’accesso è libero e totalmente gratuito.

Lagoon Night al Monte-Carlo Bay Hotel & Resort

Sabato 10 settembre potete partecipare a un evento d’eccezione al bordo della meravigliosa laguna del Monte-Carlo Bay. L’hotel vi accoglierà dalle ore 20:00 per un DJ set di Julien Perez, accompagnato dall’artista Micael Sene, uno spettacolo di magia di Simeon Wolfgang, balletti acquatici e fuochi d’artificio. Lo chef Marcel Ravin sarà lì presente per deliziare il vostro palato. Il costo della cena è di 210 euro (bevande comprese).

Serata dedicata ai 75 anni del compositore Richard Lord

L’artista monegasco festeggerà il suo compleanno sabato 10 settembre all’Opéra Garnier di Monte-Carlo. Il programma prevede un concerto e la proiezione di foto e video inediti sulla vita del compositore. L’artista ha inoltre pubblicato un libro autobiografico, Richard Cavassuto raconte Richard Lord, il cui acquisto garantisce un posto all’evento. Potete anche recarvi direttamente in loco la sera stessa e pagare il biglietto di 20 euro.

“K O L L E R I S M”, una mostra di dipinti coloratissimi

Scoprite gli animali colorati di Helmut Koller alla Kamil Art Gallery. La mostra sarà aperta al pubblico dal 13 settembre e durerà per un mese intero. L’ingresso è completamente gratuito.

Concerto in onore della Principessa Grace

In occasione del 40° anniversario della morte della Principessa Grace (il 14 settembre), l’Orchestra Filarmonica di Monte-Carlo terrà un concerto in suo onore il 15. L’appuntamento è alle 20:00 all’Auditorium Ranieri III, dove si alterneranno violini, violoncello, tastiere, pianoforte, fisarmonica, chitarra e voce sotto la direzione del maestro David Brophy. I prezzi dei biglietti partono da 17 euro, mentre ai giovani è offerta una tariffa agevolata.

Giro in elicottero

Giovedì 15 settembre volate in elicottero per la vostra prima volta con il Monaco Aero Club, l’Ultim8 Private Club e Omère Longevity Solutions. Dalle 14:00 alle 21:00 al ristorante Tavolo, presso l’Hôtel Colombus, si terrà un cocktail party al quale parteciperanno diversi professionisti dell’aviazione (è richiesto un abbigliamento formale). Il prezzo del giro in elicottero sul Principato e la quota di iscrizione al club ammontano a 850 euro. I posti sono limitati, perciò è necessario prenotarsi.

