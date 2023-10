Madagascar débarque au Grimaldi Forum en comédie musicale

Le célèbre film d’animation aura le droit à plusieurs représentations au début du mois décembre.

« Le spectacle est un hymne à l’amitié. À travers la musique, il amènera les spectateurs de la jungle urbaine des gratte-ciels de New York aux plages de la fantastique île africaine ». Le Grimaldi Forum de Monaco va bientôt accueillir Madagascar – The Musical, une adaptation captivante du film d’animation éponyme de DreamWorks.

Tout comme le film, Madagascar – le Musical suit ce groupe d’amis alors qu’ils s’évadent de leur « maison » au zoo Central Park de New York et se retrouvent dans un voyage inattendu vers le monde de Madagascar ! Alex le lion est l’attraction principale du zoo de Central Park à New York. Lui et ses meilleurs amis – Marty le zèbre, Melman la girafe et Gloria l’hippopotame – ont passé toute leur vie en captivité devant un public admiratif. Marty laisse sa curiosité prendre le dessus et fait de sa fuite audacieuse – avec l’aide de quelques pingouins comploteurs – une exploration du monde…

SPORTEL Awards 2023 : Découvrez les nommés dans chaque catégorie

Rendez-vous du 1er au 3 décembre pour plonger dans leur univers, sans oublier la bande-son populaire du film d’animation : « I like to move it ». Le spectacle dure 1h40 et sera en anglais, surtitré en français.

Plus d’infos