SPORTEL Awards 2023 : Découvrez les nommés dans chaque catégorie

Le rendez-vous est pris le 23 octobre à Monaco pour visionner les plus belles images sportives de cette année et découvrir les gagnants, en présence de Mélina Robert Michon, présidente du jury cette année.

Laurent Puons : « SPORTEL, c’est l’évènement que l’industrie du sport ne peut pas rater »

Prix du Ralenti

Demi Vollering / Women Tour de France 2023 / France Télévisions – Philippe Letourneur (France)

Je suis le maître de mon destin – Elias Sfax (France)

Maxxing it! – Adrien Dupagne & Cliff Webb (Royaume-Unis)

Prix du Documentaire

Jean Todt La méthode – Amandine Morhaim (France)

One-Armed Wonder: The Extraordinary Story of Jimmy Hasty – Richard Milway (Royaume-Unis)

Villeneuve Pironi – Torquil Jones (Royaume-Unis)

Prix du Reportage

Playing Fields – Aya: the first female swimmer to represent Gabon at the Olympics – Matamba Kombila (Espagne)

Alain Robert, hier encore – Johann Knipper, Sam Bié (France)

Pauline Déroulède, une histoire de résilience – Florence Helleux (France)

Prix de L’Innovation

Fox Sports Live Multicam XR – Zac Fields, Hanna Frangiyyeh, Alex Seflinger, Daryl Moore, Robert Rees, Ronny van den Bergh, Amir Ke (USA)

Les Teams Radios du Tour de France 2023 – Anthony Forestier (France)

Pure Technique – Stéphanie Geroudet-Reges (France)

Prix de la Promotion d’un Programme

The Rising – Mark Harding & Jonathan Howcroft (Australie)

Au delà des mots – Philippe Vignola (France)

Sky Sports : The Greatest Show On Earth – Daniel Kleinman & Rob Welch (Royaume-Unis)

Prix de la Publicité – Christian Blachas

BNP Paribas, 50 ans d’engagement dans le tennis – Sid Lee Paris (France)

Champions à tous les âges de la vie – BETC (France)

La Fuite – BETC (France)

Prix du Livre – Renaud de Laborderie

On the Water: A Century of Iconic Maritime Photography from the Rosenfeld Collection – Nick Voulgaris III (USA)

Shaping Surf History – Jimmy Metyko (USA)

Shaun White: Airborne – Shaun White (USA)

Grands Trails – Alexis Berg, Frédéric Berg et Aurélien Delfosse (France)

Iconic Nadal – Corinne Dubreuil (France)

Le sport vu du ciel – Edouard Salmon (France)