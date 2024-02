E1 Series : À Djeddah, « une première course d’apprentissage » pour Lisa Caussin-Battaglia

La pilote monégasque du Team Blue Rising a terminé quatrième de cette manche d’ouverture aux côtés de son coéquipier Phelim Kavanagh.

Première pilote féminine monégasque à représenter la Principauté comme pilote officielle dans un Championnat du monde de bateaux électriques, Lisa Caussin-Battaglia a déjà marqué des points lors de ce premier rendez-vous de la saison.

Arrivée en Arabie-Saoudite il y a déjà trois semaines, pour peaufiner sa formation et effectuer ses derniers tests, la pilote monégasque a eu seulement quelques heures pour bien appréhender le comportement de son nouvel engin nautique 100% électrique.

Et sous les yeux de Bernard d’Alessandri, secrétaire général du Yacht Club de Monaco et spécialement venu pour encourager la championne, Lisa Caussin-Battaglia s’est distinguée, malgré des problèmes techniques et une casse, en qualifiant son bateau pour la finale avec son coéquipier Phelim Kavanagh, où ils ont pris la quatrième place.

Une saison à double enjeu, entre jet ski et bateau électrique

Une course inaugurale finalement remportée par le Team Brady (Sam Coleman et Emma Kimilaïnen) devant Team Miami (Erik Stark et Anna Glennon) et Team Rafa (Tom Chiappe et Cris Lazarraga).

« On a loupé de peu le podium, c’est dommage, mais nous sommes quand même très content de ce résultat. C’était une première course d’apprentissage et c’est prometteur pour la suite de la saison, nous a-t-elle confié à son retour à Monaco.

J’ai la chance d’être dans une superbe équipe, avec un coéquipier exceptionnel, qui se donne à fond et qui a fait une superbe course. Nous avons encore beaucoup de réglages à effectuer mais nous sommes confiants. »

La deuxième étape des E1 Series se déroulera le week-end du 11-12 mai à Venise. En attendant, Lisa Caussin-Battaglia est attendue au mois de mars lors des Championnat du monde d’aquabike, elle qui ne vise rien d’autre cette saison que la victoire après sa place de vice-championne du monde l’an dernier.