Lisa Caussin-Battaglia, vice-championne du monde de jet-ski : « Trop de problèmes mécaniques »

La pilote monégasque a terminé vice-championne du monde chez les féminines au terme d’une saison épuisante sur le plan mental, avec de nombreux ennuis sur sa machine.

C’est une saison qui lui laissera forcément beaucoup de regrets. Plus forte que la concurrence, Lisa Caussin-Battaglia a dû batailler tout au long de l’année contre… son propre jet-ski, datant de 2017 et bien loin des standards de ceux de ses concurrentes.

Trahie par sa machine à d’innombrables reprises, avec plusieurs casses, la Monégasque a terminé la saison en Thaïlande en ce mois de décembre avec, une nouvelle fois, des soucis mécaniques.

« C’est une grande déception, nous a-t-elle confié à son retour sur le Rocher. J’avais tout pour viser enfin le titre. Mais j’ai connu trop de problèmes mécaniques tout au long de la saison, à quatre reprises sur cinq courses. »

Un nouveau départ en 2024 ?

De nouveaux ennuis sur cette ultime manche de Pattaya qui l’ont obligé à abandonner sur la course hommes et finir seulement sixième sur la course femmes. De quoi laisser échapper de peu le titre.

« J’essaye déjà de me tourner vers la saison prochaine, en espérant faire une saison 2024 sans embuches. Mais pour cela, il va falloir que je trouve une solution avec mon matériel, en rachetant du neuf. »

Après quelques jours de repos bien mérités dans la station d’Auron, Lisa Caussin-Battaglia se lancera dans la préparation de cette nouvelle saison, avec une première manche au Vietnam prévue en mars.

Mais avant ça, la Monégasque pourrait nous dévoiler une surprise. « De nouvelles aventures s’ouvrent à moi, révèle-t-il dans un sourire. Je l’annoncerai très bientôt.» 2024 s’annonce riche pour la jetskieuse du Rocher.