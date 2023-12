Lisa Caussin-Battaglia officialisée en E1 Series, le championnat du monde de bateaux à moteur électrique

La jet-skieuse monégasque participera en 2024 aux E1 Series au sein du Team Blue Rising de la légende du cricket Virat Kohli.

Tout juste sacrée vice-championne du monde des World Series, Lisa Caussin-Battaglia s’apprête déjà à relever un nouveau défi : prendre part au tout nouveau championnat du monde de bateaux à moteur électrique.

« Je suis honorée de faire partie d’une équipe aussi avant-gardiste, a-t-elle confiée au moment de l’officialisation de son engagement avec Team Blue Rising, l’équipe de Virat Kohli, légende du cricket et fervent défenseur du développement durable et de l’égalité des sexes.

Ce rôle correspond non seulement à mes objectifs professionnels dans le domaine des sports nautiques, mais aussi à mon engagement personnel en faveur de la promotion de la durabilité et de l’égalité des sexes. »

Une manche programmée à Monaco en juin

Ce nouveau championnat du monde, qui réuni plusieurs écuries portées par des grands noms du milieu sportif comme Rafael Nadal, Tom Brady, Sergio Perez ou encore Didier Drogba, débutera à Djeddah (Arabie-Saoudite) les 2 et 3 février prochain. Sept manches au total seront au programme de cette première saison, dont une à Monaco (26-27 juillet), sur les terres de Lisa Caussin-Battaglia.

« L’intégration de Lisa en tant que premier pilote officiel de Team Blue Rising est un moment de fierté pour Adi (K Mishra, copropriétaire de l’écurie) et moi, a déclaré Virat Kohli. Elle symbolise notre engagement pour créer un avenir plus durable et plus inclusif dans le sport, en écho à l’éthique environnementale et sociale de l’Inde et de Monaco. »

Les « Formule 1 des mers » en essai dans les eaux de Monaco (Photo © E1 Series)

Les épreuves se disputeront sur des monocoques à foils équipés d’un moteur de 150 kW et capables de dépasser les 50 noeuds. De véritables « Formule 1 des mers », que Lisa Caussin-Battaglia a déjà essayé à de nombreuses reprises avec des temps prometteurs, dans un championnat que l’on pourrait comparer à la Formule E.

C’est d’ailleurs Alejandro Agag, à l’origine des courses automobiles de Formule E, qui est le promoteur de cette nouvelle compétition nautique, aux côtés de Rudi Basso, un ingénieur réputé dans le milieu de la Formule 1. En parallèle de son nouveau rôle de pilote en E1 Series, Lisa Caussin-Battaglia tentera toujours en 2024 de briguer le titre de championne du monde des World Series en jet-ski.

Le calendrier de la saison 2024

E1 – Jeddah GP (2-3 février)

E1 – Venise GP (11-12 mai)

E1 – Puerto Banús GP (1-2 juin)

E1 – Genève GP (29-30 juin)

E1 – Monaco GP (26-27 juillet)

E1 – Rotterdam GP (7-8 septembre)

E1 – Hong Kong GP (9-10 novembre)