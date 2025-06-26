Не пляжем единым: где отдыхают жители Монако летом?

Когда пляжи переполнены, с парковкой беда, туристов — хоть отбавляй, а все привычные места приелись донельзя, местные начинают искать, куда бы сбежать от летней суеты. Благо, вокруг Монако хватает уголков, где можно передохнуть в тишине и прохладе.

Мы решили спросить у подписчиков нашей страницы в Facebook: что вы любите делать летом недалеко от Монако, если не идёте на пляж? Ответы оказались самыми разными: кто-то выбирается на прогулки, кто-то предпочитает отдых в тени деревьев, кто-то уезжает в горы, а кто-то — в Италию. И, кажется, у каждого есть своё маленькое идеальное место для лета вне пляжа.

Италия — вне конкуренции:

До Италии — рукой подать: всего полчаса на машине, и вы уже по ту сторону границы. Можно и на поезде — быстро и удобно. Неудивительно, что жители Монако и близлежащих городков с удовольствием выбираются туда летом. Тем более что в это же время итальянцы сами массово устремляются в Княжество.

Эмиль и его друзья, например, обожают приезжать в Дольчеаккуа — старинную деревушку всего в десяти километрах от Вентимильи. Сквозь неё протекает река Барбария, где «можно искупаться в прозрачной воде, освежиться у водопадов и полежать в природных ванночках-бассейнах». А тем, кто ищет острых ощущений, предлагают каньонинг — спуск по живописной речной долине.

Каньонинг в прозрачных водах Рио Барбаира пользуется большой популярностью © Nice Rafting

Если соберётесь, лучше выезжать с утра — с парковкой в деревне бывает непросто. Зато здесь «приятно удивляют цены в кафе и ресторанах, а местные жители встречают гостей с неизменной итальянской улыбкой». В общем, настоящий вкус дольче вита.

А вот Жаку по душе Кампороссо — здесь тоже вкусно и недорого. Пересекаешь границу — и уже можешь наслаждаться настоящей итальянской кухней по вполне доступным ценам. Правда, погода здесь почти как на Лазурном берегу, так что многие предпочитают подняться чуть выше в горы, чтобы спастись от жары.

Горы зовут:

«Между морем и горами» — а зачем вообще выбирать, если можно совместить и то, и другое? Для Марги, которая при первой же возможности уезжает из города, горы — лучшее летнее укрытие. «Можно спокойно выпить аперитив на террасе, накинув лёгкий пиджачок, и наслаждаться ночной прохладой», — рассказывает она.

Зимние курорты Приморских Альп — Вальберг, Изола 2000, Орон и другие — летом превращаются в огромные природные парки. Пешие маршруты, горные велосипеды, верёвочные парки на деревьях — скучать точно не придётся.

Горнолыжные курорты переходят на летний режим и предлагают множество развлечений — как, например, здесь, в Ороне © Орон Сен-Этьен де Тине в Facebook

Это отличный повод сбежать от суеты побережья и провести пару дней на свежем воздухе. И да, главное удовольствие — спать под одеялом даже в июле!

Любителям хайкинга стоит обратить внимание на Приморские Альпы: здесь — десятки троп на любой уровень подготовки. Маршруты пролегают от прибрежных холмов до лесов и вершин национального парка Меркантур — всё это всего в паре часов от Монако.

Если далеко ехать не хочется:

Иногда, чтобы сменить обстановку, совсем не обязательно уезжать далеко. Так, Жак предпочитает просто сесть на велосипед и подняться в Ла-Тюрби — живописную деревню, возвышающуюся над Монако. Отсюда открываются потрясающие виды на всё Княжество — дух захватывает.

Великолепная деревня Ла-Тюрби возвышается над Княжеством © Ля-Тюрби в Facebook

А вот для семейных прогулок он выбирает Стадион Деванс в Босоле. Здесь всё предусмотрено для активного отдыха: есть футбольное поле, теннисные корты, тренажёры, настольный теннис, детские площадки, беговая дорожка и даже зона для барбекю. Отличное место, чтобы провести день на свежем воздухе в компании друзей или всей семьёй. Лилиан и Мишель тоже часто встречаются здесь с близкими, а Сириль признаётся, что для него «сиеста — это святое».











