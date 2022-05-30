Многие из вас поделились восхитительными фотографиями из парков и садов.
Каждый год весна балует нас чарующими красками и нежными ароматами. В мае этого года издание Monaco Tribune объявило конкурс: мы попросили читателей прислать свои самые красивые фотографии цветов, будь то в горшках, букетах, растущих в парке или саду.
Многие из вас поделились снимками, и мы выбрали десять из них. Хотя розы пребывают в особой чести, вы увековечили и другие прекрасные растения.
На этот раз выбор пал на Гилен Жилетта (Ghislaine Giletta) и Патрисию Грозданич (Patricia Grozdanić). Следите за Monaco Tribune в соцсетях и участвуйте в следующих конкурсах!