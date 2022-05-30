Многие из вас поделились восхитительными фотографиями из парков и садов.

Каждый год весна балует нас чарующими красками и нежными ароматами. В мае этого года издание Monaco Tribune объявило конкурс: мы попросили читателей прислать свои самые красивые фотографии цветов, будь то в горшках, букетах, растущих в парке или саду.

Многие из вас поделились снимками, и мы выбрали десять из них. Хотя розы пребывают в особой чести, вы увековечили и другие прекрасные растения.

На этот раз выбор пал на Гилен Жилетта (Ghislaine Giletta) и Патрисию Грозданич (Patricia Grozdanić). Следите за Monaco Tribune в соцсетях и участвуйте в следующих конкурсах!

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Китайская роза – © Гилен Жилетта (Ghislaine Giletta)
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Китайская роза – © Амели Ноэль (Amélie Noël)
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Маргаритки – © Анн-Мари Бленесси (Anne-Marie Blenessy)
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Гребенщик французский – © Франческа Гуццо (Francesca Guzzo)
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Лилия пасхальная – © Жоэль Бакро Бардос (Joëlle Bacrot Bardos)
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Пион лекарственный – © Жюли Втз (Julie Wtz)
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Чайно-гибридные розы – © Лоринда да Коста (Laurinda Da Costa)
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Глициния китайская – © Люсьен Фор (Lucienne Faure)
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Капские маргаритки — © Патрисия Грозданич
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Китайская роза – © Ромен Мерло (Romain Merlo)  