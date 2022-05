Vous avez été nombreux à nous envoyer de superbes photos de parcs et jardins.

Le printemps apporte chaque année son lot de couleurs enchanteresses et de parfums délicats. Pour ce mois de mai, Monaco Tribune a lancé un concours et demandé à ses lecteurs d’envoyer leurs plus belles photos de fleurs, qu’elles soient en pot, en bouquet ou dans un parc ou jardin.

Vous avez été nombreux à nous proposer vos clichés, en voici dix qui ont retenu notre attention. Et même si les roses ont particulièrement la cote, vous avez également immortalisé d’autres jolis spécimens.

Cette fois-ci, Ghislaine Giletta et Patricia Grozdanić ont été tirées au sort. N’hésitez pas à suivre Monaco Tribune sur les réseaux sociaux pour participer à tous nos prochains concours !

Rosier de Chine – © Ghislaine Giletta

Rosier de Chine – © Amélie Noël

Pâquerette des Murailles – © Anne-Marie Blenessy

Tamaris de France – © Francesca Guzzo

Lys à longue fleur – © Joëlle Bacrot Bardos

Pivoine officinale – © Julie Wtz

Rosier Hybride de Thé – © Laurinda Da Costa

Glycine de Chine – © Lucienne Faure

Marguerite du Cap – © Patricia Grozdanić