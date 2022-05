Siete stati in tanti a inviarci le vostre splendide foto di parchi e giardini.

Ogni anno la primavera porta con se colori incantevoli e profumi delicati. Per il mese di maggio, Monaco Tribune ha lanciato un concorso e ha chiesto ai suoi lettori d’inviare le loro foto di fiori più belle, che siano in vaso, in un mazzo o in un parco o giardino.

Siete stati in tanti a inviarci i vostri scatti, ed ecco qui i dieci più belli che hanno attirato la nostra attenzione. Le rose sono state sicuramente le più numerose, ma avete anche immortalato altre specie incantevoli.

Questa volta, sono state sorteggiate Ghislaine Giletta e Patricia Grozdanić. Seguite Monaco Tribune sui social per partecipare a tutti i nostri prossimi concorsi!

Rosa cinese – © Ghislaine Giletta

Rosa cinese – © Amélie Noël

Margherita dei muri – © Anne-Marie Blenessy

Tamerice – © Francesca Guzzo

Giglio – © Joëlle Bacrot Bardos

Peonie selvatiche – © Julie Wtz

Rosa ibrida di Tea – © Laurinda Da Costa

Glicine – © Lucienne Faure

Margherita africana – © Patricia Grozdanić