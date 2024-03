Ouverture du réseau mobile monégasque aux opérateurs français, les avis des usagers divergent

Nous avons sollicité nos lecteurs à propos de leur expérience utilisateur du réseau mobile à Monaco.

Publicité

« La couverture est pire que jamais » s’exclame un de nos lecteurs sur notre page Facebook. Depuis le 5 mars, l’opération « réseau mobile pour tous » permet aux abonnés des opérateurs français de bénéficier des services de Monaco Telecom. Or, près de 10 jours après le lancement du dispositif, nombreux sont les usagers à se plaindre de la couverture mobile.

Pluie d’expériences contradictoires

Auparavant, les abonnés Orange et Monaco Telecom ne constataient que peu de désagrément. Néanmoins, l’usager cité plus tôt est un abonné Sosh, une filiale d’Orange. « En intérieur, plus rien ne capte » ajoute-t-il. « Tout comme en extérieur, coupure récurrente en conversation… » lui répond un second. À l’inverse, un autre lecteur soutient, « la meilleure couverture est avec Orange et Sosh. Même dans les parkings ».

Selon certain, la couverture Orange se dégrade, « Moi je suis chez Orange et avant je n’avais pas de souci de réseau, mais depuis un certain temps j’ai du mal à capter ». Concernant les autres opérateurs, les réponses témoignent d’expériences contraires : « Chez la Poste Mobile, pas de réseau à Monaco », « Je suis chez Free, ça passe nickel » ou encore, « Nope, pire qu’avant (Bouygues) ».

Rappelons également que cette opération devait permettre l’ouverture du réseau monégasque aux abonnées SFR, Bouygues et Free.

Une solution miracle ?

Parmi nos lecteurs, un d’entre eux propose un réglage manuel des paramètres qui résoudrait les problèmes de réseau. « J’ai appelé mon opérateur Bouygues même si j’habite Monaco et Bouygues m’a tout expliqué. Pour l’instant je n’ai pas à me plaindre ! » annonce Evelyne. Selon son commentaire, il faut se rendre dans « paramètres, Wi-Fi, réseaux mobiles et bien sûr le réseau sélectionné Monaco Telecom ».

En revanche, si vous êtes amenés à retourner en France, cette manipulation implique d’être renouvelée à chaque déplacement entre territoires.