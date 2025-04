Una giornata a Èze: tra Fragonard, Giardino Botanico e tappe gourmet

A 429 metri di altitudine, Èze è uno dei più bei borghi della Costa Azzurra. Offre una vista mozzafiato sul Mediterraneo e si distingue per le sue viuzze acciottolate e le case in pietra, che risalgono al periodo medievale.

©Monaco Tribune

Tra le cose da non perdere ci sono il giardino botanico, che si trova sulle rovine di un antico castello e ha una vista panoramica incredibile, la celebre profumeria Fragonard e diversi ristoranti gourmet con terrazza affacciata sul mare.

Pubblicità

Questo mese vi portiamo alla scoperta di questo villaggio leggendario, tra cultura, gastronomia e panorami unici.

©Monaco Tribune

A piedi, seguendo il sentiero Nietzsche : ai più sportivi consigliamo questo percorso di circa un’ora che collega Èze-sur-Mer al borgo sulla rocca. Il sentiero è ripido, con 400 metri di dislivello, ma regala una vista splendida sulla costa. È consigliabile indossare scarpe adatte ed evitare le ore più calde in estate.

: ai più sportivi consigliamo questo percorso di circa un’ora che collega Èze-sur-Mer al borgo sulla rocca. Il sentiero è ripido, con 400 metri di dislivello, ma regala una vista splendida sulla costa. È consigliabile indossare scarpe adatte ed evitare le ore più calde in estate. In auto : Èze Village si trova sulla Moyenne Corniche (D6007) tra Nizza (12 km) e Monaco (8 km). Il parcheggio sotterraneo del borgo è un’ottima soluzione, ma può riempirsi in fretta durante l’alta stagione.

: Èze Village si trova sulla Moyenne Corniche (D6007) tra Nizza (12 km) e Monaco (8 km). Il parcheggio sotterraneo del borgo è un’ottima soluzione, ma può riempirsi in fretta durante l’alta stagione. In autobus : da Monaco o Nizza, prendete la linea 82 o 602 (Lignes d’Azur). Il tragitto dura circa 20 minuti e l’autobus vi lascerà all’ingresso del villaggio.

: da Monaco o Nizza, prendete la linea 82 o 602 (Lignes d’Azur). Il tragitto dura circa 20 minuti e l’autobus vi lascerà all’ingresso del villaggio. In treno: prendete la TER tra Nizza e Monaco e scendete a Èze-sur-Mer. Da lì, prendete l’autobus 83 fino al villaggio o salite a piedi lungo il sentiero Nietzsche.

Una città d’arte

©Monaco Tribune

Passeggiare per le stradine di Èze significa anche scoprire un borgo intriso di arte. Troverete gallerie di dipinti, sculture e fotografie di artisti contemporanei locali e internazionali, come Flow – Art Gallery, aperta dal 1975, Lagalery Fine Arts e Galerie VAL. L’espressione artistica assume molte forme, e viene esposta sui muri di pietra o nell’ambiente più intimo degli atelier. Alcune gallerie sono aperte da diversi anni e attirano amanti dell’arte da tutto il mondo.

Una città gourmet

È impossibile visitare Èze senza fermarsi in uno dei suoi eccezionali ristoranti. Nascosti nei vicoli medievali o affacciati sul Mediterraneo, sono tanti i locali che offrono una cucina raffinata a base di prodotti del posto e, soprattutto, una vista mozzafiato!

©Monaco Tribune

Tra gli indirizzi da non perdere c’è La Chèvre d’Or, che è la vera incarnazione dell’eccellenza gastronomica. Il ristorante, con due stelle Michelin, rinomato sia nella regione che all’estero, offre un’esperienza culinaria straordinaria, con piatti che fanno invidia a un’opera d’arte e una vista spettacolare sul mare.

Il suo hotel a 5 stelle è anche uno dei più prestigiosi della Costa Azzurra. Lo Château de la Chèvre d’Or è attualmente chiuso fino all’11 aprile.

©Monaco Tribune

Per una pausa più alla portata di tutti, ma altrettanto gustosa, c’è Le Nid d’Aigle. A pochi passi dal giardino esotico, questo ristorante accogliente è l’ideale per un pranzo in terrazza. Le specialità locali includono polpo alla griglia, focaccia provenzale con baccalà, generose omelette e pasta fresca. Tra le bevande ci sono anche cocktail analcolici, tra cui una rinfrescante limonata ghiacciata o una delicata miscela di rosa, granatina e pompelmo che vi consigliamo! Il menù per adulti ha un costo di 32 euro.

Un altro luogo emblematico del borgo è lo Château Eza, un hotel di lusso con una cucina stellata. Arroccato sul fianco della falesia, questo ex castello, trasformato in un albergo, vanta diverse camere vista mare. Il ristorante gourmet al suo interno è stato premiato con una stella Michelin e propone una cucina mediterranea.

La terrazza di Château Eza ©Monaco Tribune

Nella sala da pranzo, dietro le ampie vetrate o dalla terrazza panoramica, la vista sul mare è semplicemente magica. Se non volete cenare, potete comunque sorseggiare un drink sulla terrazza del castello ammirando la vista panoramica.

Il Giardino botanico

Arroccato in cima al villaggio, il giardino botanico di Èze è un vero e proprio scrigno di verde sospeso tra cielo e mare. Costruito sulle rovine di un’antica fortezza medievale, offre un panorama straordinario a 429 metri di altezza. Nelle giornate più limpide, potrete persino scorgere la Corsica all’orizzonte.

©Monaco Tribune

Il giardino ospita un’incredibile collezione di piante esotiche, tra cui cactus, agavi e aloe. Lungo il percorso, pannelli esplicativi raccontano di queste specie che si adattano ai climi più aridi. La visita segue un sentiero che sale e scende e conduce a vari punti panoramici con vista sul Mar Mediterraneo e sul villaggio di Èze.

©Monaco Tribune

Nella zona ovest del giardino è stato allestito uno “spazio zen” che invita al relax. Circondato da cascate e vegetazione, questo angolo di pace è perfetto per ricaricare le batterie e apprezzare la bellezza naturale del luogo. L’ingresso ha un costo di 5 euro fino al 31 marzo. Dal 1° aprile al 31 ottobre, il prezzo pieno sale a 7 euro. Esiste un ridotto per ragazzi e studenti al costo di 4 euro, mentre le visite guidate costano 15 euro (su prenotazione).

La fabbrica Fragonard

Inaugurato nel 1968, il laboratorio Fragonard di Èze è una tappa imperdibile dove l’arte della profumeria e della cosmesi si fonde con la storia della regione.

©Monaco Tribune

Situata ai piedi della rocca di Èze, la fabbrica è un vero e proprio tempio del profumo. Durante la nostra visita abbiamo avuto l’opportunità di incontrare Cyprien Fabre, direttore commerciale di Fragonard, che ci ha illustrato l’affascinante storia del marchio e ci ha guidato attraverso le varie fasi della creazione delle fragranze.

©Monaco Tribune

Fragonard seleziona fiori provenienti da tutta la regione di Grasse, ma anche da diverse parti del mondo. I fiori endemici della regione, come la rosa di maggio, il gelsomino e la lavanda, sono le principali fonti degli oli essenziali utilizzati nelle creazioni Fragonard. Quest’anno il marchio celebra i fiori di limone.

La prima fase è l’estrazione degli oli essenziali, un processo tradizionale basato sull’uso di alambicchi e altre tecniche di distillazione.

Una volta estratti gli oli essenziali, la fase successiva è la creazione del profumo. Qui il profumiere, detto anche naso, compone la fragranza assemblando le diverse note (nota di testa, nota di cuore e nota di fondo).

Il laboratorio in cui si creano i profumi è provvisto di un organo profumato, un mobile su cui sono collocate tutte le essenze necessarie per la composizione. Per elaborare un profumo e creare la fragranza perfetta possono volerci anche diversi anni.

©Monaco Tribune

Al piano superiore si può visitare anche il laboratorio di cosmetica della fabbrica Fragonard. È qui che il marchio sviluppa le sue linee di trattamenti per il viso e per il corpo, come la crema viso alla pappa reale. Le creme, i gel doccia e gli oli profumati sono realizzati con oli essenziali estratti da fiori locali.

Fragonard si è anche specializzato nella produzione di profumi solidi e creme profumate con una concentrazione maggiore rispetto alle eau de toilette. Un altro aspetto interessante della visita riguarda la produzione dei saponi Fragonard, che seguono un processo meticoloso, con granuli di sapone mescolati con oli essenziali per poi essere modellati, pressati e confezionati.

©Monaco Tribune

La visita si conclude nel negozio del brand, dove sono esposti tutti i prodotti: profumi, saponi, candele profumate, diffusori e cosmetici. È l’occasione perfetta per portare a casa un souvenir profumato della vostra visita a Èze.

Il nostro preferito? L’iconica fragranza Fragonard (nella sua nuova versione), un profumo che combina note di giacinto e mughetto, accompagnate da gelsomino e fiori d’arancio, e termina con tocchi legnosi di cedro. Una vera delizia per gli amanti delle fragranze floreali!

©Monaco Tribune

Le visite alla fabbrica sono gratuite e durante la giornata vengono organizzati anche tour guidati. Per gli amanti dei profumi, Fragonard offre due laboratori (a partire da 29 euro) per imparare tutto sulla realizzazione delle fragranze: il laboratorio “Petit Parfumeur” e il laboratorio “Apprenti Parfumeur“, dove potrete scoprire le tecniche di composizione e creare la vostra fragranza. I laboratori si svolgono presso la fabbrica di Èze-Village e la prenotazione è obbligatoria.

Non vi resta che guardare questo video con la nostra escursione

Una giornata a Villefranche-sur-Mer, tra mare e storia